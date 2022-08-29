Фото последствий удара опубликовал глава Харьковской ОВО Олег Синегубов.

"Разрушено трехэтажное административное здание рядом. Повреждены припаркованные недалеко автомобили. На месте взрыва образовалась большая воронка. К счастью, никто не пострадал. Сейчас на месте работают коммунальные службы и правоохранители. На месте прилета найдены детали российской ракеты ЗРК С300", - написал Сине.

Напомним, утром 29 августа войска РФ обстреляли Киевский район Харькова. Повреждения получили дома, есть раненый

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