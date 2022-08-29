Ракеты взорвались у здания ОВА: Синегубов показал фото последствий удара оккупантов по центру Харькова
Обе запущенные оккупантами вчера ракеты взорвались возле помещения Харьковской ОВА
Фото последствий удара опубликовал глава Харьковской ОВО Олег Синегубов.
"Разрушено трехэтажное административное здание рядом. Повреждены припаркованные недалеко автомобили. На месте взрыва образовалась большая воронка. К счастью, никто не пострадал. Сейчас на месте работают коммунальные службы и правоохранители. На месте прилета найдены детали российской ракеты ЗРК С300", - написал Сине.
- Напомним, утром 29 августа войска РФ обстреляли Киевский район Харькова. Повреждения получили дома, есть раненый
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