Ракеты в РЗК NASAMS в новом военном пакете – это крайне важно для защиты украинского неба, – главный редактор издания Defense Express Катков
Олег Катков, главный редактор издания Defense Express, предположил, что если передача NASAMS была объявлена на июль, а сейчас идут учения, соответственно, к сентябрю ЗРК могут уже появиться на боевом дежурстве
Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.
Главный редактор издания Defense Express прокомментировал новый пакет военной помощи Украине от США.
"Что касается техники, то в новом пакете идет речь о 50 медицинских бронетранспортерах M113, а все остальные деньги пойдут на высокоточные ракеты для HIMARS и, что самое главное для нас, на ракеты для зенитно-ракетных комплексов NASAMS. В этом миллиардном транше значительная часть суммы будет на ракеты к этим РЗК . Это крайне важно, потому что вскоре NASAMS уже будет защищать украинское небо".
Катков предположил, что если передача NASAMS была объявлена на июль, а сейчас идут учения, соответственно, к сентябрю ЗРК могут уже появиться на боевом дежурстве.
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