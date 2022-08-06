Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.



Главный редактор издания Defense Express прокомментировал новый пакет военной помощи Украине от США.



"Что касается техники, то в новом пакете идет речь о 50 медицинских бронетранспортерах M113, а все остальные деньги пойдут на высокоточные ракеты для HIMARS и, что самое главное для нас, на ракеты для зенитно-ракетных комплексов NASAMS. В этом миллиардном транше значительная часть суммы будет на ракеты к этим РЗК . Это крайне важно, потому что вскоре NASAMS уже будет защищать украинское небо".



Катков предположил, что если передача NASAMS была объявлена на июль, а сейчас идут учения, соответственно, к сентябрю ЗРК могут уже появиться на боевом дежурстве.

30 июля координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на закрытом брифинге анонсировал объявление нового пакета в военной помощи Украине

5 августа Reuters сообщило, что США готовят новый пакет вооружений для Украины на $1 миллиард.

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