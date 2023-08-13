Об этом написал Пауль Ронцгаймер у себя в Twitter.

Канцлер Олаф Шольц должен наконец-то определиться: или он хочет, чтобы украинцы смогли вернуть себе значительную территорию, и тогда он не должен больше блокировать такие поставки как ракеты Taurus. Или канцлер должен четко заявить, что он не верит в возвращение украинских территорий - и объяснить, какую цель преследует его политика в первую очередь.

Он добавил, что все, что "посредине", то есть немного помощи оружием, но не слишком много, чтобы "дополнительно" не провоцировать Путина, не заслуживает доверия.

"Канцлер, наконец скажите четко, чего вы хотите достичь!", - подчеркнул он.

В то же время, во время интервью немецкому общественно-правовому телеканалу ZDF, который выйдет в эфир в воскресенье, 13 августа, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что пока не готов взять на себя обязательства по поставке Украине немецких дальнобойных крылатых ракет Taurus. Об этом сообщает издание DW.

"Как и в прошлом мы всегда будем очень тщательно проверять каждое отдельное решение, чтобы увидеть, что возможно, что имеет смысл, каким может быть наш вклад", - заверил Шольц журналистов, комментируя вопросы передачи Украине этих немецких ракет. Именно такой подход касается и возможной поставки таких средств поражения, как Taurus, добавил Шольц.

Однако Шольц недвусмысленно дал понять, что он не хотел бы, чтобы на него оказывали давление по этому вопросу. Кроме того, канцлер упомянул уже оказанную Украине военную поддержку со стороны ФРГ в виде артиллерии, танков, средств противовоздушной обороны.

Он также подчеркнул, что Германия является второй после США страной по количеству предоставленной Украине помощи. По словам Шольца, совсем недавно президент Украины Владимир Зеленский снова благодарил Германию за оказанную поддержку.

Относительно сообщений в СМИ о возможном целенаправленном ограничении дальности крылатых ракет Taurus, которые Германии могла бы передать Украине, Шольц сказал: "Мы работаем над всеми поступающими нам вопросами". Однако он объяснил, что будет готов комментировать такие аспекты только тогда, когда будет что сказать.

Что известно о передаче по Германии ракет Taurus Украине

В начале августа стало известно, что в немецком бундестаге достигли консенсуса относительно передачи Украине дальнобойных ракет Taurus, способных поражать цели на расстоянии 500 км.

После этого, 11 августа, сообщалось, что правительство Германии изучает возможность поставки Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus из составов бундесвера в ближайшие месяцы. В этом вопросе продолжались засекреченные переговоры с представителями оборонной промышленности, поскольку канцлер Олаф Шольц хочет внести технические модификации в ракеты, чтобы сделать невозможным удары Киевом по российской территории, не касающейся оккупированного РФ Крыма.

Однако, в тот же день, 11 августа, издание Bild сообщило, что федеральное правительство Германии утверждает, что пока не рассматривают вопрос передачи Украине ракет Taurus и о скором или уже принятом решении в пользу передачи ВСУ немецких крылатых ракет ни в ведомстве канцлера, ни в минобороны. ничего не знают.

В воскресенье, 13 августа, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отверг опасения , что передача Германией ракет Taurus приведет к эскалации и призвал страну предоставить их Украине.