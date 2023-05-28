Об этом рассказал министр обороны Алексей Резников в эфире телемарафона "Єдині новини".

"Я могу сказать, что из всего количества состоявшихся пусков Storm Shadow все 100% - меткие поражения по целям, определенным Генштабом. 100 на 100, абсолютно результативна", - отметил министр.

Также он заявил, что Киев ведет переговоры со всеми странами, у которых есть подобные ракеты большой дальности. В то же время, Украина пытается усилить свою противовоздушную оборону.

"Это очень важная задача, мы ею занимаемся. Нам нужно прикрывать все большие агломерации - не только Киев, но и Харьков, и Днепр, и Одессу, и Львов, и Запорожье, и расширять эту карту, чтобы все украинское небо было безопасным. Язык идет не о какой-то системе, а о количестве этих систем, которые будут снабжены ракетами соответственно", - подчеркнул Резников.