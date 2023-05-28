Ракеты Storm Shadow в Украине эффективны на 100%, - Резников
Украинские военные используют недавно переданные Украине британские дальнобойные ракеты Storm Shadow на все 100%
Об этом рассказал министр обороны Алексей Резников в эфире телемарафона "Єдині новини".
"Я могу сказать, что из всего количества состоявшихся пусков Storm Shadow все 100% - меткие поражения по целям, определенным Генштабом. 100 на 100, абсолютно результативна", - отметил министр.
Также он заявил, что Киев ведет переговоры со всеми странами, у которых есть подобные ракеты большой дальности. В то же время, Украина пытается усилить свою противовоздушную оборону.
"Это очень важная задача, мы ею занимаемся. Нам нужно прикрывать все большие агломерации - не только Киев, но и Харьков, и Днепр, и Одессу, и Львов, и Запорожье, и расширять эту карту, чтобы все украинское небо было безопасным. Язык идет не о какой-то системе, а о количестве этих систем, которые будут снабжены ракетами соответственно", - подчеркнул Резников.
- 11 мая британское минобороны подтвердило передачу Украине дальнобойных ракет Storm Shadow.
- 16 мая CNN со ссылкой на анонимные источники писало, что Украина уже начала использовать ракеты большой дальности .
- 24 мая министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил , что ВСУ уже применяют ракеты большой дальности Storm Shadow, переданные Великобританией.
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