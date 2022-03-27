Об этом заявил министр обороны Бен Уоллес, - информирует Еспресо.T .



Система Starstreak – это расположенная на плечах ракета. При запуске она двигается огромной скоростью и уничтожает вражеские низколетящие самолеты.



Воллес сказал, что первые украинские воины уже научили пользоваться Starstreak, и они смогут с их помощью отражать воздушные удары врага.



"Одним из наибольших вызовов является то, что чем больше вы усовершенствуете системы оружия, тем больше обучения вам нужно, чтобы овладеть ими. Поэтому настоящие усилия должны быть направлены на помощь украинцам в деле или обновление знаний о модерной технике, или найти российское или советское оружие, которое им знакомо. Просто предоставить британские танки – на самом деле не сработает", - сказал министр.



Министр добавил, что Великобритания "делает больше, чем кто-либо другой", чтобы помочь разоренной войной стране.



Уоллес также предупредил, что путинским генералам грозит расплата за военные преступления в Украине, как в Нюрнберге. А Михаил Мезенцев, по словам британского министра, "мариупольский мясник", поплатится за бомбежку мирных жителей города.



Уоллес сказал: "В конце концов, справедливость догоняет большинство людей, и я не сомневаюсь, что в конце концов так и будет. Сейчас кажется, что расчет происходит на местах, и значительное количество российских [военных] лидеров гибнет".



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