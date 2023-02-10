Об этом сообщил спикер Воздушных Сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Радиолокационно наблюдались две вражеские ракеты над территорией страны НАТО, оттуда они вошли в Черновицкую область. Есть первый случай, когда ракеты оккупантов пересекают границу со странами НАТО", - сказал он.

В частности, Игнат также отметил, что воздушные силы могли применить вооружение в этом районе, могли сбивать ракеты, но была очевидна угроза, что обломки ракет попадут на территорию этих стран. Именно поэтому ракеты на той территории не сбивались.