"Ракеты РФ впервые пересекли границу НАТО": спикер Воздушных Сил Игнат о "Калибрах" над Румынией
Воздушные силы ВСУ могли сбить вражеские ракеты, которые вошли в воздушное пространство Румынии и Молдовы, но не сделали этого из-за рисков для населения иностранного государства
Об этом сообщил спикер Воздушных Сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.
"Радиолокационно наблюдались две вражеские ракеты над территорией страны НАТО, оттуда они вошли в Черновицкую область. Есть первый случай, когда ракеты оккупантов пересекают границу со странами НАТО", - сказал он.
В частности, Игнат также отметил, что воздушные силы могли применить вооружение в этом районе, могли сбивать ракеты, но была очевидна угроза, что обломки ракет попадут на территорию этих стран. Именно поэтому ракеты на той территории не сбивались.
- Утром 10 февраля российская армия атаковала Украину ракетами: в нескольких областях есть попадания по инфраструктуре, также работала ПВО. В Харьковском районе 8 человек получили ранения.
- В результате атаки зафиксировали попадание в несколько объектов тепловой и гидрогенерации, а также высоковольтной инфраструктуры в восточном, западном и южном регионах.
- Валерий Залужный сообщил о пересечении воздушного пространства Молдовы и Румынии двумя ракетами РФ во время массированной ракетной атаки: в Румынии опровергли эти данные.
- Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы вызвало посла РФ Олега Васнецова из-за инцидента с российской ракетой 10 февраля.
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