Об этом сообщил нардеп Сергей Соболев.

"Я думаю, что сегодняшнее заявление официальных представителей Молдовы о том, что три ракеты пересекли воздушное пространство Молдовы - это фактор, который подействует на европейцев. Когда в 2008 году была атака против Грузии, многие думали, что на этом все закончится. 2014, 2022 , прямые российские вторжения. Все думали, что нас это не касается, - теперь российские ракеты над Молдовой. Я думаю, что эти факторы очень существенно изменят настроения в ПАСЕ и других международных организациях", - отметил он.