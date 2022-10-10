Ракеты РФ в пространстве Молдовы очень изменят настроения в международных организациях, – нардеп Соболев
Пересечение воздушного пространства Молдовы во время ракетной атаки Украины Россией существенно изменят настроения в ПАСЕ и других международных организациях
Об этом сообщил нардеп Сергей Соболев.
"Я думаю, что сегодняшнее заявление официальных представителей Молдовы о том, что три ракеты пересекли воздушное пространство Молдовы - это фактор, который подействует на европейцев. Когда в 2008 году была атака против Грузии, многие думали, что на этом все закончится. 2014, 2022 , прямые российские вторжения. Все думали, что нас это не касается, - теперь российские ракеты над Молдовой. Я думаю, что эти факторы очень существенно изменят настроения в ПАСЕ и других международных организациях", - отметил он.
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