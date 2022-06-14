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Главная война с Россией "Ракеты РФ угрожают именно жилью и гражданским объектам": Зеленский заявил, что затягивание поставок Украине оружия нельзя оправдать

"Ракеты РФ угрожают именно жилью и гражданским объектам": Зеленский заявил, что затягивание поставок Украине оружия нельзя оправдать

14 июня, 2022 вторник
22:49
война с Россией

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украине нужно современное противоракетное оружие

Об этом он сказал в вечернем видеообращении, опубликованном в Telegram .

"Сегодня нашей противовоздушной обороне удалось "подрезать крылья" российским ракетам. Часть ракет, которые оккупанты направили против наших городов, удалось сбить. И это – спасенная жизнь. Это спасенная инфраструктура. Но удалось сбить только часть. К сожалению, есть жертвы, есть разрушения" . Сегодня удар был по Львовской и Тернопольской областям", - сказал Зеленский.

Он добавил, что власть повторяет партнерам, что Украине нужно современное противоракетное оружие.

"У нашего государства его пока нет на достаточном уровне, но именно у нашего государства и именно сейчас – самая большая в Европе потребность именно в таком оружии. Затягивание с его предоставлением не может иметь оправданий. Буду постоянно подчеркивать это, говоря с нашими партнерами", – добавил президент.

По его словам, первые запросы на противоракетные системы были сделаны задолго до полномасштабного вторжения.

"На этой неделе будет много разных важных переговоров – и не только с европейскими политиками, которым по силам придать Украине современные противоракетные системы. Даже несмотря на то, что современных ракет в России с каждым днем войны все меньше, потребность Украины в таких системах сохраняется. Потому что и в России сохраняется еще достаточно советских типов ракет, которые даже еще более опасны. Они в разы менее точны, а значит, в разы больше угрожают именно гражданским объектам и обычным жилым домам", - подытожил он.

  • 14 июня днем была сбита крылатая ракета над Хмельницкой областью, а также ракеты над Тернопольщиной и Львовщиной. Также силы ПВО сбили российскую ракету над Франковщиной. Во Львовской области в результате падения ракеты получил повреждение объект гражданской инфраструктуры – кирпичный завод. Пострадали шесть человек, среди которых ребенок.
  • В промежутке с 12:20 до 13:20 Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины сбили три крылатые ракеты (вероятно "Калибр"), запущенные по территории Украины из акватории Черного моря.

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оружие
Владимир Зеленский
Военные новости
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