Ракеты Путина бьют и по самым бедным людям мира: глава МИД Германии отреагировал на ночную атаку РФ по Одесчине
Министерство иностранных дел Германии Анналена Бербок отреагировала на ночную атаку РФ по портовой инфраструктуре Одесчины, заявив, что российские ракеты лишают украинского зерна беднейших людей мира
Об этом Бербок написала в twitter .
Она отметила, что президент России Владимир Путин не только взорвал действие Черноморской зерновой инициативы, но и вторую ночь атакует Одессу.
"Он лишает мир какой-либо надежды на украинское зерно. Каждая его бомба также бьет по самым бедным людям мира", - написала Бербок.
Глава немецкого МИД подчеркнула , что несмотря на то, что вряд ли получится восстановить маршрут для украинского зерна через Черное море, Германия поддерживает Украину в поиске альтернативных транспортных путей. В частности, речь идет о европейских "Путях солидарности" водным, железнодорожным и дорожным транспортом.
- В ночь с 18 на 19 июля российские террористы атаковали Украину ракетами и БПЛА "Шахед": в Житомирской области пострадал объект инфраструктуры, в Одесской области - многоэтажки и промышленный порт, в Херсоне горел дом культуры, а в Николаевской области - объекты рекреационной инфраструктуры.
- Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку РФ. Он заявил, что оккупанты совершенно сознательно целили в инфраструктуру зернового соглашения.
- В Минагрополитики сообщили , что российская атака вывела из строя значительную часть зерновой экспортной инфраструктуры порта Черноморск. На ее восстановление уйдет не менее года.
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