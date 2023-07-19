Об этом Бербок написала в twitter .

Она отметила, что президент России Владимир Путин не только взорвал действие Черноморской зерновой инициативы, но и вторую ночь атакует Одессу.

"Он лишает мир какой-либо надежды на украинское зерно. Каждая его бомба также бьет по самым бедным людям мира", - написала Бербок.

Глава немецкого МИД подчеркнула , что несмотря на то, что вряд ли получится восстановить маршрут для украинского зерна через Черное море, Германия поддерживает Украину в поиске альтернативных транспортных путей. В частности, речь идет о европейских "Путях солидарности" водным, железнодорожным и дорожным транспортом.