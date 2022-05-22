Военный эксперт высказал такое мнение в эфире Еспресо.

"Если мы получим системы MLRS, имеющие дальность 70 км, а с ракетами - до 300 км, - это позволит нам наносить России больше убытков в живой силе, в логистике, уничтожении важных укрепрайонов. Ракеты MLRS действительно обеспечат качественные изменения на поле боя в нашу пользу. 90 или 100 гаубиц М777 мало. Для получения преимущества мы должны получить по меньшей мере в 5 раз больше этих гаубиц, чем получили сегодня", - отметил Згурец.

РСЗО MLRS 270. Фото с сайта portaltele.com.ua

Аналитик добавил, что любое новое вооружение, характеристика которого хотя бы немного превосходит российские аналоги, дает Вооруженным силам безоговорочное преимущество над российскими оккупантами на поле боя.

"На сегодняшний день пока нет преимущества украинской артиллерии над российской. Ведь вооружения россиян в артнаправлении значительны, и мы пока уступаем. Но, думаю, точечное использование гаубиц М777 при защите Харькова и на Изюмском направлении показало, что дальность 5-10 км по сравнению с российскими гаубицами дает существенное преимущество", - заметил Сергей Згурец.

В Министерстве обороны США считают, что поставки гаубиц M777 позволили украинским военным добиться успехов в Харьковской области и на Донбассе.

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