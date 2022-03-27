Ракеты летели не по Львову, а в направлении Байдена, - Воздушные силы ВСУ

Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.



"Второй день подряд российский преступный режим прибегает к воздушному террору – по мирным украинским городам летят десятки крылатых и баллистических ракет. Пуски осуществляются с моря, суши и воздуха из-за пределов территории Украины. Шесть таких ракет российские войска сегодня выпустили по Львову, попав в базу хранения горючего и по территории бронетанкового завода. Впрочем, понятно, почему именно Львов стал ныне мишенью Путина. Это красноречивая политическая пощечина Президенту США, который как раз в то время находился в каких-то 10 минутах полета ракет оккупантов от атакованного Львова", - говорится в сообщении .



В ВСУ отмечают, что сейчас пора принять решение и передать Украине современные зенитные ракетные комплексы западного производства.



"После такого поступка кремлевского фюррера самое время принять решение и передать Украине современные зенитные ракетные комплексы западного производства, а также самолеты F-15, F-16, или F-18! Чтобы мы на уровне бились в небе с превосходящими силами противника, как в количестве, да и в технологичности вооружения. Мы сами закроем небо, дайте нам немного оружия!", - заявили в Воздушных силах ВСУ.





26 марта Владимир Зеленский сказал, что Украина не просила и не просит больше, чем 1% от того оружия и техники, которые у стран Альянса пылятся.

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