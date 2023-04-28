Об этом заявил во время телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат .

"Для такого комплекса, как Patriot, это несложная цель, крылатая ракета в конце концов сбивается, Х-101, Х-555. Это те ракеты, которые сегодня применялись. Они сбиваются разными типами вооружения, даже мобильные огневые группы отрабатывают. Сегодня также две цели уничтожены именно ПВО Сухопутных войск", - говорит Игнат.

Спикер Воздушных сил отметил, что в Украине, кроме Patriot, работают NASAMS и IRIS-T.

В то же время военные никогда не разглашают, какое именно вооружение работало на том или ином направлении, ведь это дало бы российской армии возможность сделать выводы о расположении техники ВСУ.