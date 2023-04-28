Ракеты, которые сегодня применил враг, не являются сложной целью для систем Patriot, - Воздушные силы ВСУ
Система Patriot легко справляется с ракетами Х-101, Х-555, которыми Россия атаковала Украину в ночь на 28 апреля. Однако подробности работы ПВО не разглашают
Об этом заявил во время телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат .
"Для такого комплекса, как Patriot, это несложная цель, крылатая ракета в конце концов сбивается, Х-101, Х-555. Это те ракеты, которые сегодня применялись. Они сбиваются разными типами вооружения, даже мобильные огневые группы отрабатывают. Сегодня также две цели уничтожены именно ПВО Сухопутных войск", - говорит Игнат.
Спикер Воздушных сил отметил, что в Украине, кроме Patriot, работают NASAMS и IRIS-T.
В то же время военные никогда не разглашают, какое именно вооружение работало на том или ином направлении, ведь это дало бы российской армии возможность сделать выводы о расположении техники ВСУ.
- Напомним, 28 апреля в Умани Черкасской области во время массированной атаки российская ракета попала в многоэтажку: погибли 10 человек, 17 травмированы. В Днепре погибли 2-летняя девочка и 31-летняя женщина, четыре человека пострадали.
- Также утром 28 апреля в городе Украинка на Киевщине обломки российской ракеты попали в многоэтажку, пострадал ребенок.
- Кроме того, Игнат рассказал, что во время этой ракетной атаки на Украину российские войска использовали , в частности, ракеты наземного базирования "Искандер-К", которые сложно обнаружить и которые можно запускать с незначительных расстояний.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.4
Покупка 37.4Продажа 38.02
-
EUR
Покупка 40.87Продажа 41.84
- Актуальное
- Важное