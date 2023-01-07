Год назад могло казаться, что на российское зло нет совета, многие в мире смирились с этим, но не украинцы. План, на который самая большая страна мира потратила десятилетия и сотни миллиардов долларов, сломал украинскую честь. Потому что дядя из Полтавщины, девушка из Галиции, юноша из Днепра, студенты из Киева, бабушка из Одессы сказали, что так не будет. В конце концов, все, что мы делали и говорили миру в течение этого года, – повторяли сказанное нашей шляхтой еще несколько сотен лет назад: "Мы народ такой почтительный, который ни одному народу не уступит".

В конце концов, все, что мы делали и говорили миру в этом году, – повторяли сказанное нашей шляхтой еще несколько сотен лет назад: "Мы народ такой почтительный, который ни одному народу не уступит"

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Мы побеждаем врага, потому что ракеты когда-то и заканчиваются, а достоинство – никогда. Ее боятся враги и уважают настоящие друзья, которых мы познали в беде, и которым безмерно благодарны за критически необходимую помощь.

Год назад враг думал, что в 2022-м поднимет с могилы Советский Союз в сотую годовщину его создания, Украина получила статус кандидата на вступление в Союз Европейского. Сойдя на эту ступеньку, вместе с признанием мы получили и большую ответственность, требующую удвоения усилий по сближению с ЕС. В 2022-м возглавляемый мною Комитет по вопросам интеграции Украины в ЕС принял 751 заключение о соответствии законопроектов праву ЕС. Этого мало. Надеюсь, в следующем году наша способность экспертизы законопроектов увеличится, и к профессиональным выводам начнут, наконец, прислушаться. Украина давно сдала экзамен по борьбе, впереди тяжелый экзамен по созданию, строительству и уважению к закону.

Уверена, что поразив мир на поле боя, мы поразим его своей волей к переменам и покажем, что даже такая война не может остановить наше сближение и с ЕС, и с НАТО. Если мы будем вместе и будем честны сами с собой, то все удастся

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Уверена, что поразив мир на поле боя, мы поразим его своей волей к переменам и покажем, что даже такая война не может остановить наше сближение и с ЕС, и с НАТО. Если мы будем вместе и будем честны сами с собой, то все удастся. В день нашей Победы ни у кого не должно быть ни малейшего аргумента против сильной и демократической Украины в Североатлантическом альянсе, поэтому не имеем права терять время.

Каждая минута спокойной жизни в тылу слишком дорого оплачена на фронте. Это мнение уже 8 лет держит в тонусе, а в этом году и подавно. В 2022-м подала 52 законопроекта и 245 поправок. Радуюсь, что 27 раз удалось встретиться с избирателями.

Нет встречи, выступления или международной дискуссии, а их в этом году было 650, где бы я ни говорила о войне. Пытаюсь не отказывать медиа в интервью и комментариях, чтобы и наши граждане понимали, что делает парламент, и за границей не забывали, что здесь война. В 2022-м телефон разрывался, я говорила с журналистами пол тысячи раз, и благодарю их за важную работу.

На этот раз нам точно по силам сделать так, чтобы будущие поколения испытывали гордость, видя цифру "2023".

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Об авторе: Иванна Климпуш-Цинцадзе, народный депутат Украины.

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