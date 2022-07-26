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Ракеты Х-22 очень тяжело сбивать из-за их высокой скорости, - представитель Командования Воздушных Сил ВСУ

26 июля, 2022 вторник
10:45
война с Россией

Спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что украинским противовоздушным силам очень тяжело сбивать российские ракеты Х-22 из-за их очень высокой скорости

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Х-59 и Х-22 - это ракеты советского производства. Х-22 – одна из самых разрушительных ракет, находящихся на вооружении РФ. Ее скорость очень высока, более 4000 км/ч. Враг все чаще стал использовать именно этот тип ракет. Х-22 запускаются по территории Украины с дальнего бомбардировщика Ту-22М3, именно такими ракетами враг нанес удар по Одесчине", - рассказал Игнат.

Спикер Командования ВС ВСУ отметил, что ракеты Х-22 очень тяжело сбивать украинским противовоздушным силам

"Ракета Х-22 очень быстрая и мощная. Ее чрезвычайно трудно сбивать нашим противовоздушным силам. Стараемся этот вопрос решить. Все военно-политическое руководство государства работает над тем, чтобы улучшить ПВО Украины", - добавил он.

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