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Главная война с Россией Ракеты "Калибр" базируются на электронике 70-х годов, - главный редактор Defense Express Катков
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Ракеты "Калибр" базируются на электронике 70-х годов, - главный редактор Defense Express Катков

15 июля, 2022 пятница
10:59
война с Россией

Олег Катков, главный редактор Defense Express, рассказал, что в 99 случаях используются такие ракетные запуски комбинированных ударов, которые по количеству делятся на два, то есть выпущено было четыре ракеты или шесть. Соответственно, если запустили три ракеты, то одна либо не вылетела из-за технологического брака, либо где-то упала после запуска

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо".

Военный эксперт прокомментировал удар ракетами "Калибр", нанесенный агрессорами по Виннице 14 июля.

"Я уверен, что при таких запусках используются комбинированные удары, при которых выпускаются не по одной ракете, а работают одновременно. В 99 случаев это военное оружие делится на две, то есть могло быть четыре ракеты или шесть. То, что мы насчитали три ракеты, означает, как минимум, одна где-то упала по дороге.Малые ракетные корабли проекта 21631 " Буян-М " могут содержать четыре ракеты на борту, поэтому речь идет о том, если запустили три ракеты, то одна или не вылетела из-за технологического брака, или где-то упала после запуска.Надо понимать, что готовность этих ракет базируется на технологической базе еще 70-х годов, то есть тот уровень электроники, который был в Советском Союзе в 60-70-х годах, сейчас на "калибрах", - пояснил главный редактор Defense Express.

Олег Катков отметил, что не столь важно откуда запускали ракеты или с подлодок, где сотни военных преступников, или там, где полсотни преступников, с малого ракетного корабля класса "Буян-М", в любом случае причастны к этому преступлению. наказаны за террористический акт.

"В Кремле называют точность этих ракет в 2-3 метра, но на практике параметры завышены в разы, потому что россияне такое оружие производят на экспорт. Поскольку уже у нас был не один удар "калибрами", то видим примерно точность в 200-300 метров, но в Виннице даже в радиусе километра от места удара ни одного военного объекта не было", - отметил военный эксперт.

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Винница
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