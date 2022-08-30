В военных итогах дня о том, что Воздушные силы Украины впервые показали интересные подробности применения МиГ-29 с американскими ракетами, а также будем говорить о боевых действиях на Юге глазами американцев и наших экспертов в пределах возможного.

Противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM работают с МиГ-29

Командование Воздушных сил Украины сегодня впервые показало видео с пусками американских противорадиолокационных ракет AGM-88 HARM из истребителя МиГ-29. В сообщении к этому видео говорится, что оно посвящено украинскому пилоту Евгению Лысенко, героически погибшему в воздушном бою с российскими оккупантами 9 марта.

Что касается технической стороны этого видео, то на нем продемонстрирован уникальный симбиоз современных технологий и креативных решений. Потому что эти же американские ракеты HARM нам передаются в пакетах американской военной помощи и Украина стала первой страной, где самолеты советского производства приобрели новые возможности за счет американских технологий.

Ракеты HARM были созданы для самолетов западного производства, чтобы уничтожать советские зенитно-ракетные комплексы и РЛС (радиолокационная станция – ред.), излучающие электронные сигналы. В случае с украинскими истребителями МиГ-29 для установки ракет HARM был использован переходящий пилон, устройство между крылом и ракетой, в которое упаковано все необходимое оборудование для того, чтобы ракета перед стартом была подготовлена для пусков по враждебным целям. Вроде бы все просто, но на самом деле это требовало ряда непростых решений, реализованных в чрезвычайно короткие сроки. Речь шла о нескольких неделях такой изнурительной, но эффективной работы, и сегодня мы имеем новый образец вооружения.

Сейчас МиГ-29 используются для ударов по заранее определенным целям на поле боя. Пилот должен подняться для выполнения стрельбы на определенную высоту и совершить пуск, а далее HARM, имеющий дальность полета в 150 км, самостоятельно ищет необходимую работающую РЛС и уничтожает ее на поле боя. Если РЛС врага вдруг перестала работать, то в этом не существует проблемы, потому что ракета уничтожает вражеский объект по координатам, предварительно определяемым перед пуском.

HARM сейчас оказывают такое влияние на врага, как и HIMARS. Потому что уничтожено значительное количество вражеских ЗРК (зенитный ракетный комплекс – ред.) и это расчищает небо для работы уже нашей авиации над враждебными позициями.



Добавлю еще одну подробность, что в ближайшее время таких истребителей МиГ-29 у Воздушных сил Украины станет больше. Свое обещание передать Украине свои истребители МиГ-29 выполнит Словакия, пару дней назад проведшая церемонию прощания со своими экс-советскими самолетами. Страна имеет девять и два учебно-тренировочных самолета, то есть 11 самолетов, которые смогут усилить потенциал наших воздушных сил. И эти самолеты будут самыми молодыми и новейшими истребителями в составе Воздушных сил Украины и главное то, что будет увеличено количество боеспособных самолетов, за что надо благодарить Словакию, которая ранее передала нам комплекс С-300, уничтожающий воздушные цели и самолеты противника.

Ситуация на Юге

А теперь спустимся на землю и сразу на Юг, к которому сейчас приковано главное внимание, однако официальные спикеры призывают сохранять режим тишины.



Кстати, сегодня в вечерней сводке Генштаба ВСУ о боевых действиях на Херсонском направлении ни слова. Впрочем, наша авиация, артиллерия и дальнобойные средства попадают в цели громко и последствия видны даже из космоса. Сейчас ВСУ продолжают наступательные действия в районе Херсона, выжигая позиции РФ массированным огнем.

ОК "Юг" утром сообщало, что были нанесены удары по 13 пунктам управления врага в Херсонском, Бериславском и Каховском районах, то есть по всему плацдарму рашистов на Правобережье. Также были уничтожены склады боеприпасов, которые находятся в глубине позиции противника. Удары также удавались и по транспортным артериям — это мосты через Днепр, соединяющие правый и левый берег в районе Херсона и Новой Каховки.



Сегодня после 16:00 появилось видео новых попаданий по Антоновскому автомобильному мосту. Под мостом враг пытался строить дополнительную переправу с барж, было построено 600 метров — это две трети от общей дистанции. Надеюсь, новые удары разрушили это российское сооружение.

Также через Антоновский железнодорожный мост противник перекинул трубопровод, горючее из которого подвозится топливозаправщиками и прокачивается насосными станциями для российской военной техники, страдающей от нехватки топлива на Правобережье. Думаю, что наш огневой контроль будет распространен и на это русское ноу-хау.

На инфографике — возможность оценки ударов, которые осуществляет украинская артиллерия и авиация по враждебным позициям с сочетанием двух ресурсов: ресурс Deep State, который в сочетании с ресурсом NASA под названием Firevs, используемый для анализа пожаров в лесах, а также используется и для анализа ударов по позициям противника. В течение дня удары наносились почти по всей глубине противника. Желтые точки определяют удары, которые были вчера произведены по враждебным позициям.







Ночью состоялся брифинг в Пентагоне, где один из официальных спикеров отвечал на вопрос об активности ВСУ вблизи Херсона. Он сказал, что наблюдается рост кинетической активности в городе и вокруг него. Также добавил, что соотношение между украинскими и российскими войсками в гораздо лучшем количестве, с точки зрения паритета, на Юге по сравнению с Восточной частью фронта, но проведение атаки требует большего количества сил, чем оборона. Представитель Пентагона не захотел добавлять больше деталей, сказал, что в ближайшие 24-36 часов будет больше ясности. Итак, ждем.

Ситуация на фронтах

Северск – Соледар – Бахмут остается линией для истощения российских ресурсов. Россияне пытаются совершать штурмовые ограниченные действия, но пока не имеют того успеха, на который рассчитывают.

Также горячим остается участок вокруг Донецка – это наступления в зоне Марьянки, Авдеевки, Песок. Враг использует свою отработанную практику огневого вала, прижимая нашу линию обороны.

Ситуация на Юге заставляет врага изменять свою тактику с точки зрения перекидывания сил и наличие наших резервов обеспечит нам стабильную ситуацию на всех участках фронта, даже там, где враг пытается использовать тактику огневого вала и преимущество в артиллерии и боеприпасах, которая сохраняется на отдельных участках.