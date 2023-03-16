Ракеты для РСЗО, 155 мм снаряды и пистолеты: Германия предоставила очередную партию помощи Украине
Германия передала Украине очередной пакет военной помощи, в который вошли артиллерийские снаряды калибра 155 мм и ракеты для залпового огня MARS II
Обновленный список оказанной помощи опубликован на сайте немецкого правительства.
Украинская армия получила 5000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм и 155-миллиметровые высокоточные боеприпасы, количество которых не указывается.
Также предоставлены боеприпасы для реактивных систем залпового огня MARS II (количество не указано), два автопогрузчика, четыре мобильных антенно-мачтовых системы и 500 пистолетов SFP9.
В списке указаны два ангарных тента и 25 генераторов.
- Напомним, 8 марта в Стокгольме министры обороны стран ЕС договорились ускорить поставки артиллерийских снарядов и закупить больше боеприпасов для помощи Украине, но еще предстоит решить, как превратить эти планы в реальность.
- Также завод по производству боеприпасов советского образца возобновит работу в Болгарии и Румынии .
- Еще осенью стало известно, что Укроборонпром будет строить боеприпасный завод вместе со страной-членом НАТО.
- 14 марта Совет ЕС утвердил увеличение на 2 млрд евро фонда мира, из которого финансируется военная помощь Украине. До этого 8 марта послы стран Европейского Союза согласовали выделить два миллиарда евро фонда мира, из которого финансируются военные поставки для Украины.
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