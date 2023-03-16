Обновленный список оказанной помощи опубликован на сайте немецкого правительства.

Украинская армия получила 5000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм и 155-миллиметровые высокоточные боеприпасы, количество которых не указывается.

Также предоставлены боеприпасы для реактивных систем залпового огня MARS II (количество не указано), два автопогрузчика, четыре мобильных антенно-мачтовых системы и 500 пистолетов SFP9.

В списке указаны два ангарных тента и 25 генераторов.