Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на источники.

Как утверждается, в пакете военной помощи, кроме ракет для ЗРК Patriot, будут предусмотрены ракеты для высокомобильной артиллерийской ракетной системы HIMARS, танковые боеприпасы и противотанковые средства.

Среди конкретных типов амуниции, которые включены в пакет помощи, упоминаются неуправляемые авиационные ракеты Zuni, ракеты AIM-7 класса "воздух - воздух" с радиолокационной наводкой. Также, пишет "Голос Америки", речь идет о системах ПВО Avenger и переносных зенитно-ракетных комплексах Stinger.

Этот пакет помощи США станет 39-м по счету, санкционированным указом президента Джо Байдена о сокращении запасов военной техники со складов министерства обороны с момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

С начала полномасштабного вторжения России Соединенные Штаты, по данным Пентагона, уже выделили Украине более 36,9 миллиарда долларов военной помощи. Это вызвало опасение, что средства в поддержку Киева могут скоро иссякнуть.