Ракеты для ПВО, HIMARS и высокоточных систем: США 31 мая объявят новый пакет помощи Украине, - СМИ
Соединенные Штаты в среду, 31 мая, предоставят дополнительно на $300 млн военную помощь Украине, которая будет включать ракеты для ПВО (в том числе Patriot), HIMARS и высокоточных систем
Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на источники.
Как утверждается, в пакете военной помощи, кроме ракет для ЗРК Patriot, будут предусмотрены ракеты для высокомобильной артиллерийской ракетной системы HIMARS, танковые боеприпасы и противотанковые средства.
Среди конкретных типов амуниции, которые включены в пакет помощи, упоминаются неуправляемые авиационные ракеты Zuni, ракеты AIM-7 класса "воздух - воздух" с радиолокационной наводкой. Также, пишет "Голос Америки", речь идет о системах ПВО Avenger и переносных зенитно-ракетных комплексах Stinger.
Этот пакет помощи США станет 39-м по счету, санкционированным указом президента Джо Байдена о сокращении запасов военной техники со складов министерства обороны с момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.
С начала полномасштабного вторжения России Соединенные Штаты, по данным Пентагона, уже выделили Украине более 36,9 миллиарда долларов военной помощи. Это вызвало опасение, что средства в поддержку Киева могут скоро иссякнуть.
- Напомним, о том, что США готовят новый пакет военной помощи Украине на $300 млн, стало известно еще 25 мая. Тогда говорилось, что его предоставят либо 26 мая, либо после выходных в США, связанных с Днем памяти.
- Ранее в мае министерство обороны США объявило о выделении Украине дополнительной помощи стоимостью до 375 миллионов долларов для покрытия критических потребностей.
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