Ракеты для ПВО, HIMARS и артснаряды: США передали Украине новый пакет помощи на $150 млн

Об этом сообщает пресс-служба Госдепа США.

"Это объявление - 49-й транш оборудования Администрации Байдена, которое будет предоставлено Украине из запасов Министерства обороны с августа 2021 года. Этот пакет включает дополнительные средства противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы, противотанковое оружие и другое оборудование", - говорится в сообщении.

В пакет вошли:

дополнительные боеприпасы для NASAMS;

ракеты ПВО AIM-9M;

зенитные ракеты Stinger;

дополнительные боеприпасы для HIMARS;

артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;

ракеты TOW;

системы Javelin;

более 2 миллионов патронов к стрелковому оружию;

приборы ночного видения;

взрывные боеприпасы для убирания помех;

снаряжение для холодной погоды;

запасные части, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

"В этом пакете используется помощь, которая была ранее разрешена для Украины в предыдущие финансовые годы в соответствии с полномочиями президента о сокращении средств (PDA) и осталась после завершения процесса переоценки PDA в июне", - добавили в Пентагоне.