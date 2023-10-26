Ракеты для ПВО, HIMARS и артснаряды: США передали Украине новый пакет помощи на $150 млн
США предоставили Украине новый пакет помощи на $150 млн, в который вошли ракеты для ПВО, HIMARS и артснаряды
Об этом сообщает пресс-служба Госдепа США.
"Это объявление - 49-й транш оборудования Администрации Байдена, которое будет предоставлено Украине из запасов Министерства обороны с августа 2021 года. Этот пакет включает дополнительные средства противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы, противотанковое оружие и другое оборудование", - говорится в сообщении.
В пакет вошли:
- дополнительные боеприпасы для NASAMS;
- ракеты ПВО AIM-9M;
- зенитные ракеты Stinger;
- дополнительные боеприпасы для HIMARS;
- артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
- ракеты TOW;
- системы Javelin;
- более 2 миллионов патронов к стрелковому оружию;
- приборы ночного видения;
- взрывные боеприпасы для убирания помех;
- снаряжение для холодной погоды;
- запасные части, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.
"В этом пакете используется помощь, которая была ранее разрешена для Украины в предыдущие финансовые годы в соответствии с полномочиями президента о сокращении средств (PDA) и осталась после завершения процесса переоценки PDA в июне", - добавили в Пентагоне.
- Предыдущий пакет военной помощи США объявляли 11 октября в рамках заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", его стоимость составляла 200 миллионов долларов.
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