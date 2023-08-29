Ракеты для ПВО, артснаряды и Javelin: США выделяют пакет военной помощи Украине на $250 млн

Об этом говорится в сообщении Госдепа.

"Сегодня мы объявляем следующий пакет военной помощи для помощи Украине… Он содержит ракеты AIM-9M для противовоздушной обороны, боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем, 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы, оборудование для разминирования, Javelin и другие , более 3 миллионов боеприпасов к стрелковому оружию, машине скорой помощи, взрывные боеприпасы для ликвидации препятствий, а также запасные части, услуги, обучение и транспортировка", - говорится в сообщении

Стоимость помощи составляет $250 млн, и она будет предоставлена по сокращенной процедуре.

"Россия начала эту войну и может закончить ее в любое время, выведя свои войска из Украины и прекратив свои жестокие атаки. Пока это не произойдет, Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры будут объединены с Украиной столько, сколько потребуется", - заверили в Госдепе.