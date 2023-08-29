Ракеты для ПВО, артснаряды и Javelin: США выделяют пакет военной помощи Украине на $250 млн
США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи в размере $250 млн и гарантировали поддержку вплоть до победы
Об этом говорится в сообщении Госдепа.
"Сегодня мы объявляем следующий пакет военной помощи для помощи Украине… Он содержит ракеты AIM-9M для противовоздушной обороны, боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем, 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы, оборудование для разминирования, Javelin и другие , более 3 миллионов боеприпасов к стрелковому оружию, машине скорой помощи, взрывные боеприпасы для ликвидации препятствий, а также запасные части, услуги, обучение и транспортировка", - говорится в сообщении
Стоимость помощи составляет $250 млн, и она будет предоставлена по сокращенной процедуре.
"Россия начала эту войну и может закончить ее в любое время, выведя свои войска из Украины и прекратив свои жестокие атаки. Пока это не произойдет, Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры будут объединены с Украиной столько, сколько потребуется", - заверили в Госдепе.
- Напомним, предыдущий пакет помощи от США на $400 млн был предоставлен Украине ко Дню Независимости, 25 июля. Он содержал в частности боеприпасы для NASAMS и HIMARS, авиаракеты Hydra-70 и зенитки Stinger.
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