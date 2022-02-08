Ракеты для противодействия РФ в море и строительство кораблей: Пристайко заявил, что Британия предоставит Украине вооружение на $2 млрд
Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Украина подписала с Великобританией несколько военных соглашений на $2 млрд, которые предусматривают четыре проекта для поддержки Украины
Об этом посол сказал в интервью "НВ".
"Это четыре конкретных проекта. Первый - это два корабля - тральщики, которые уже сейчас стоят на стапелях в Шотландии и перерабатываются под наши с вами потребности”, - сказал Пристайко.
Посол отметил, что первые корабли будут строиться сначала в Великобритании, а последующие - на украинских верфях. Таким образом, к процессу будут привлечены украинские судостроители.
Соглашения также предусматривают строительство двух портов в Черном и Азовском морях и передачу ракетного вооружения.
"Впервые наши Вооруженные силы, в частности, ВМС, получат реальное оружие, ракеты, которые нам позволят наконец что-нибудь противопоставить россиянам в Черном и Азовском морях", - добавил Пристайко.
Дипломат объяснил, что Великобритания сейчас ищет союзников в мире, и такая помощь Украине означает поддержку и готовность воспринимать ее как союзника.
"Недавно была провозглашена концепция глобальной Британии, которая восстанавливает свои глобальные интересы, выйдя из такого объединения как Евросоюз. Очевидно, совпадение интересов есть. Я вижу, что к нам растет объективный, экономический и политический интерес. Великобритания хочет найти новых друзей. Несмотря на весь багаж проблем, который влечет дружба с нашим государством, самое главное - противостояние с Россией, Британия готова к такому шагу", - отметил Пристайко.
- Как сообщалось 17 января, Великобритания будет поставлять Украину легкие противотанковые оборонные системы для защиты от агрессии РФ.
- 5 февраля в "Борисполь" прибыли военные транспортники из Великобритании и США.
- 7 февраля министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что в скором времени Великобритания осуществит еще одну поставку с военной помощью для Украины.
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