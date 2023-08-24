Ракеты для Patriot, беспилотники, патроны: Германия выделила очередной пакет помощи Украине
Германия 24 августа объявила о передаче Украине нового пакета военной помощи, в который в частности вошли ракеты для ЗРК Patriot
Об этом сообщила пресс-служба федерального правительства.
В новый пакет помощи также вошли 10 систем обнаружения дронов, 40 разведывательных беспилотников RQ-35 HEIDRUN, 16 грузовиков Zetros, 510 000 патронов к огнестрельному оружию.
В правительстве отметили, что поставки происходят из отраслевых запасов, финансируемых немецкими фондами для наращивания потенциала безопасности.
Помощь Германии Украине
Страна с начала полномасштабной войны оказывает Украине военную помощь. В частности, украинские бойцы получают германскую бронетехнику, в том числе танки Leopard 2 и БМП Marder.
Так, 24 марта Германия передала Украине пулеметы, инженерные машины и антидроновые системы.
Уже в апреле страна направила в Украину очередной пакет военной помощи, в который вошли грузовики, разведывательные дроны и боеприпасы.
14 мая Германия объявила о новом пакете помощи Украине на 2,7 млрд евро, в который вошли 4 зенитных ракетных комплекса IRIS-T-SLM, 30 танков Leopard и 20 БМП Marder. А 23 мая страна передала радар для ПВО TRML-4D, разведывательных беспилотников Vector и прочее.
13 июля Германия передала Украине зенитки Gepard и станции управления огнем для IRIS-T.
21 июля Германия объявила новый пакет военной помощи Украине, в который вошли танки Leopard, а также пулеметы, артиллерийские снаряды и другое необходимое вооружение.
29 июля Германия сообщила о новой партии военной помощи для Украины, которая, в частности, включает в себя зенитные самоходные установки Gepard и боеприпасы к ним.
17 августа Украина получила очередной пакет военной помощи Германии, в который вошли пусковые установки ЗРК IRIS-T.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.82 Покупка 37.82Продажа 38.7
- EUR Покупка 41.17Продажа 42.31
- Актуальное
- Важное