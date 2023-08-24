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Ракеты для Patriot, беспилотники, патроны: Германия выделила очередной пакет помощи Украине

24 августа, 2023 четверг
17:32
Мир

Германия 24 августа объявила о передаче Украине нового пакета военной помощи, в который в частности вошли ракеты для ЗРК Patriot

Об этом сообщила пресс-служба федерального правительства.

В новый пакет помощи также вошли 10 систем обнаружения дронов, 40 разведывательных беспилотников RQ-35 HEIDRUN, 16 грузовиков Zetros, 510 000 патронов к огнестрельному оружию.

В правительстве отметили, что поставки происходят из отраслевых запасов, финансируемых немецкими фондами для наращивания потенциала безопасности.

Помощь Германии Украине

Страна с начала полномасштабной войны оказывает Украине военную помощь. В частности, украинские бойцы получают германскую бронетехнику, в том числе танки Leopard 2 и БМП Marder.

Так, 24 марта Германия передала Украине пулеметы, инженерные машины и антидроновые системы.

Уже в апреле страна направила в Украину очередной пакет военной помощи, в который вошли грузовики, разведывательные дроны и боеприпасы.

14 мая Германия объявила о новом пакете помощи Украине на 2,7 млрд евро, в который вошли 4 зенитных ракетных комплекса IRIS-T-SLM, 30 танков Leopard и 20 БМП Marder. А 23 мая страна передала радар для ПВО TRML-4D, разведывательных беспилотников Vector и прочее.

13 июля Германия передала Украине зенитки Gepard и станции управления огнем для IRIS-T.

21 июля Германия объявила новый пакет военной помощи Украине, в который вошли танки Leopard, а также пулеметы, артиллерийские снаряды и другое необходимое вооружение.

29 июля Германия сообщила о новой партии военной помощи для Украины, которая, в частности, включает в себя зенитные самоходные установки Gepard и боеприпасы к ним.

17 августа Украина получила очередной пакет военной помощи Германии, в который вошли пусковые установки ЗРК IRIS-T.

Новости
Германия
оружие для Украины
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