Ракеты для HIMARS, снаряды для гаубиц, боеприпасы и бронированные авто: детали нового пакета военной помощи США.
Новый пакет оборонной помощи Украине включает вооружение и технику, необходимые для усиления контрнаступательных возможностей ВСУ
О деталях нового пакета сообщили в министерстве обороны США.
"Соединенные Штаты уже оказали беспрецедентную помощь Украине в сфере безопасности и продолжат работать с союзниками и партнерами, чтобы обеспечить необходимую поддержку Украины", - отметили в Пентагоне.
Уточняется, что США передадут Украине ракеты для систем HIMARS, 23 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм, 500 высокоточных снарядов этого же калибра, 5 тысяч снарядов для дистанционного минирования против бронированной техники.
Кроме того, в пакет входят 5 тысяч единиц противотанкового оружия, противорадиолокационные ракеты HARMs, более 200 многоцелевых бронированных авто HMMWV, стрелковое оружие и более 2 миллионов патронов, а также медицинские принадлежности.
В минобороны США подчеркнули, что будут работать с союзниками и партнерами, чтобы удовлетворить новые потребности Украины в противостоянии российской агрессии.
Также напомнили, что с 2014 года Соединенные Штаты выделили более 20,3 миллиарда долларов на помощь безопасности Украины и примерно 17,6 миллиарда долларов от начала вторжения России 24 февраля.
- Отметим, сегодня президент США подписал указ, предусматривающий предоставление Украине "оборонных товаров и услуг" на сумму $725 млн.
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