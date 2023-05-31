Ракеты для HIMARS и Patriot, системы Avenger и Stinger: США объявили новый пакет военной помощи Украине
В среду, 31 мая, США официально объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине, в который вошли, в частности, снаряды для систем противовоздушной обороны и для реактивных систем залпового огня
Подробности сообщил на брифинге координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Укринформ .
"Мы используем этот пакет, который сегодня анонсируем, чтобы обеспечить Украину дополнительными боеприпасами для ПВО Patriot, которые Украина применяет достаточно эффективно, а также большим количеством систем ПВО Avenger, зенитных систем Stinger", - сказал Кирби.
Представитель Белого дома добавил, что в новый пакет оборонной помощи также вошли ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские и противотанковые системы.
"США продолжат поддерживать Украину", - подчеркнул Кирби, напомнив об ударах РФ по гражданской инфраструктуре Украины.
- Ранее издание "Голос Америки" сообщило со ссылкой на источники, что в новый пакет оборонной помощи США Украине на $300 млн вошли ракеты для зенитно-ракетного комплекса Patriot, ракеты для РСЗО HIMARS, танковые боеприпасы, противотанковые средства, неуправляемые авиационные ракеты Zuni, ракеты AIM-7 класса "воздух - воздух" с радиолокационной наводкой, системы противовоздушной обороны Avenger и переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger.
- По данным Пентагона, с начала полномасштабного вторжения России в Украину США предоставили Украине военную помощь более чем на $36,9 млрд.
- 9 мая Пентагон заявил о выделении Украине дополнительной помощи для безопасности стоимостью до $375 млн для покрытия критических потребностей.
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