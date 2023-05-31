Подробности сообщил на брифинге координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Укринформ .

"Мы используем этот пакет, который сегодня анонсируем, чтобы обеспечить Украину дополнительными боеприпасами для ПВО Patriot, которые Украина применяет достаточно эффективно, а также большим количеством систем ПВО Avenger, зенитных систем Stinger", - сказал Кирби.

Представитель Белого дома добавил, что в новый пакет оборонной помощи также вошли ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские и противотанковые системы.

"США продолжат поддерживать Украину", - подчеркнул Кирби, напомнив об ударах РФ по гражданской инфраструктуре Украины.