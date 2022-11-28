Об этом он написал в Twitter .

По его словам, Украина нуждается в дальнобойном вооружении.

"Лучшее и наиболее эффективное решение энергетической проблемы для Украины - ракеты дальностью 800 и более км, что позволит значительно сэкономить на генераторах", - сказал Данилов.

В результате российских атак 23 ноября все украинские АЭС были аварийно остановлены . Почти вся Украина осталась без света и воды.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал обесточивание Украины в результате российских атак ужасным началом зимы.

В Укрэнерго сообщили , что Украина планирует закупать электроэнергию у Европы.

Финляндия передаст Украине энергетическое оборудование , необходимое для стабилизации системы.

Франция решила передать Украине 100 мощных генераторов, которые помогут людям пережить зиму.

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