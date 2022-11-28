Ракеты дальностью 800 км позволили бы сэкономить на генераторах, - Данилов
Секретарь СНБО Алексей Данилов предложил наиболее эффективное, по его мнению, решение энергетической проблемы в Украине
Об этом он написал в Twitter .
По его словам, Украина нуждается в дальнобойном вооружении.
"Лучшее и наиболее эффективное решение энергетической проблемы для Украины - ракеты дальностью 800 и более км, что позволит значительно сэкономить на генераторах", - сказал Данилов.
- В результате российских атак 23 ноября все украинские АЭС были аварийно остановлены . Почти вся Украина осталась без света и воды.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал обесточивание Украины в результате российских атак ужасным началом зимы.
- В Укрэнерго сообщили , что Украина планирует закупать электроэнергию у Европы.
- Финляндия передаст Украине энергетическое оборудование , необходимое для стабилизации системы.
- Франция решила передать Украине 100 мощных генераторов, которые помогут людям пережить зиму.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.64
Покупка 39.64Продажа 40.38
-
EUR
Покупка 40.13Продажа 41.25
- Актуальное
- Важное