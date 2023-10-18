Ракеты ATACMS ускорят контрнаступление, - ОК "Юг"

Об этом пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила во время брифинга в Media Center Ukraine - Ukrinform.

По словам Гуменюк, уничтожение мощностей российских террористов в глубоких тылах является одним из главных факторов, который позволит Силам обороны активнее продвигаться вперед.

"Понимая, что враг в последнее время активизировал авиацию, в частности, было ясно, что нужно атаковать те направления, которые обеспечивают те его мощности. Так и произошло, и результат очевиден", - отметили в ОК "Юг".

Наталья Гуменюк объяснила, что каждая такая ракета – это возможность уничтожить врага, и она должна быть реализована военными максимально эффективно.

"Сколько бы их (ракет, – ред.) ни было, все они будут направлены по адресу", - говорит спикер ОК "Юг".

ATACMS уже в Украине: что известно

В ночь с 16 на 17 октября украинские защитники нанесли удачный удар по российским вертолетам и аэродромам в Луганске и Бердянске.

Иностранные СМИ писали , что во время этой атаки Украина впервые использовала против российских войск американские дальнобойные ракеты ATACMS, которые США тайно отправили несколько дней назад.

Впоследствии Белый дом подтвердил передачу Украине ракет ATACMS. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о применении их против российских войск, а главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный продемонстрировал, как украинские защитники использовали их на поле боя.

Позже стало известно, что Украина получила от США около 20 дальнобойных ракет ATACMS. Однако Силы обороны не могут использовать их для ударов по территории России.

Российский диктатор Владимир Путин назвал поставку Украине ракет ATACMS ошибкой США и отметил, что это создает дополнительную угрозу для РФ.