Ракеты ATACMS – "именно то, что Украине сейчас нужно", - генерал Ходжес

Об этом пишет американское издание Politico.

Как сообщается в статье, бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что ракеты ATACMS для систем HIMARS – это "само то, что Украине сейчас нужно". Оружие большей дальности позволит нанести удар по ключевым российским позициям, таким как Керченский мост, российские военно-воздушные базы в Крыму и линии связи.

По информации издания, Зеленский поднимал этот вопрос во время переговоров с Байденом, но тот не согласился.