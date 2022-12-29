Ракеты ATACMS – "именно то, что Украине сейчас нужно", - генерал Ходжес
Бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес уверяет, что если Украина получит от США ракеты ATACMS, это позволит поражать цели в Крыму и другие ключевые позиции российской армии
Об этом пишет американское издание Politico.
Как сообщается в статье, бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что ракеты ATACMS для систем HIMARS – это "само то, что Украине сейчас нужно". Оружие большей дальности позволит нанести удар по ключевым российским позициям, таким как Керченский мост, российские военно-воздушные базы в Крыму и линии связи.
По информации издания, Зеленский поднимал этот вопрос во время переговоров с Байденом, но тот не согласился.
- Напомним, что в этой же статье Politico пишет, что Зеленский на встрече с Байденом попросил танки и самолеты, но согласия не получил.
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