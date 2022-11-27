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Ракетоноситель Falcon 9 прибыл на Международную космическую станцию

27 ноября, 2022 воскресенье
15:24
Технологии

В SpaceX подтвердили, что корабль Dragon с 3,5 т груза добрался до Международной космической станции. К МКС направлялись продукты, разное оборудование для проведения научных экспериментов и новые солнечные батареи

Об этом сообщили на официальном аккаунте SpaceX в твиттере.

В субботу, 26 ноября, ракетоноситель Falcon 9 запустил 26-ю миссию Dragon Commercial Resupply Services (CRS-26) на Международную космическую станцию. Полет начался в космическом центре Кеннеди NASA во Флориде. После отделения первой ступени Falcon 9 приземлился на платформу в Атлантическом океане.

В 14:40 появилось сообщение, что корабль Dragon прибыл на МКС.

Dragon доставил на МКС около 3,5 тонны груза. Туда прибыл запас продовольствия, различное оборудование для научных экспериментов и новые солнечные батареи ISS Roll-Out Solar Arrays (iROSA).

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) продолжает реализацию программы Veggie. Она предусматривает проведение серии экспериментов по выращиванию в космосе разных растений и цветов.

26 ноября среди грузов корабля Dragon на МКС отправились семена низкорослых томатов Red Robin, которые астронавты будут пытаться вырастить на станции. Этот опыт может быть полезен будущим длительным космическим миссиям.

"Дракон" будет оставаться на станции примерно 45 дней, что дольше обычной миссии. На брифинге перед запуском 18 ноября Джоэл Монтальбано, руководитель программы NASA на МКС, сказал, что длительное пребывание даст астронавтам время для выполнения выходов в открытый космос, необходимых для установки iROSA. Затем Dragon приплывет к побережью Флориды, чтобы вернуть научные грузы, а также некоторое оборудование МКС.

  • 16 ноября в рамках первой за полвека программы Artemis I NASA с третьей попытки удалось отправить ракету на Луну.

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США
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