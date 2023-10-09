Ракетный удар РФ по Грозе: идентифицировано 49 тел, считают пропавшими без вести 5 человек

Об этом сообщил в Facebook начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

"Продолжается идентификация тел погибших в селе Гроза. Уже идентифицировано 49 тел, считаются без вести пропавшими 5 человек", - написал он.