Ракетный удар РФ по Грозе: идентифицировано 49 тел, считают пропавшими без вести 5 человек
В результате ракетного удара, который РФ нанесла по кафе в селе Гроза Харьковской области, пропавшими без вести считают 5 человек. 49 тел погибших уже узнали
Об этом сообщил в Facebook начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Владимир Тимошко.
"Продолжается идентификация тел погибших в селе Гроза. Уже идентифицировано 49 тел, считаются без вести пропавшими 5 человек", - написал он.
- 5 октября Россия обстреляла село Гроза Харьковской области, в результате чего погибли 52 человека . оккупанты попали в кафе, где к тому времени проходил поминальный обед.
- ООН направила группу по расследованию удара России по Грозе.
- По состоянию на 7 октября уже было идентифицировано 48 тел.
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