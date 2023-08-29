Ракетный удар РФ по Чернигову 19 августа: количество пострадавших выросло до 214 человек
Число пострадавших в результате ракетного удара, нанесенного по центру Чернигова 19 августа, возросло до 214. В то же время в больницах остаются 47 человек
Об этом на общегородском совещаниисообщил гендиректор Черниговской городской больницы №2 Владислав Кухар.
"В общей сложности было пострадавших 214 человек. На сегодняшний день в больнице находится 47 человек, общее количество. Выписано уже десять", - отметил он.
По словам гендиректора больницы, двое пациентов остаются в тяжелом состоянии, среди них один ребенок - он получил минно-взрывное ранение. Сейчас его состояние тяжелое, но стабильное, угрозы жизни на сегодняшний день нет.
Также Кухар сообщил, что в столичную больницу переведены один взрослый и трое детей, двое из которых не тяжелые, "но они киевляне, им удобнее лечиться дома".
Что известно о ракетном ударе РФ по Чернигову
19 августа в центр Чернигова прилетела баллистическая ракета РФ , где в то время проходила выставка производителей дронов. По состоянию на 20 августа было известно о семи погибших и 156 пострадавших.
Соорганизатор выставки дронов Мария Берлинская на своей странице в Facebook сообщила , что во время объявления воздушной тревоги мероприятие остановили, участникам несколько раз указали на необходимость пойти в укрытие. Однако, по ее словам, часть людей пошла на улицу.
"Все, кто ушел в укрытие, целы. Я лично зашла в укрытие за минуту до удара", - написала соорганизатор.
Она также добавила, что мероприятие и место его проведения были заранее официально согласованы с местными властями.
В то же время в пресс-службе Черниговского горсовета заявили , что выставка не соглашалась с местными властями. По их словам, "никаких разрешений не выдавалось".
По состоянию на 21 августа количество пострадавших в результате ракетного удара по центру Чернигова возросло до 181 человека. Тогда 41 человек находился в больнице.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.48 Покупка 37.48Продажа 38.28
- EUR Покупка 40.63Продажа 41.76
- Актуальное
- Важное