Ракетный удар РФ по Чернигову 19 августа: количество пострадавших выросло до 214 человек

Об этом на общегородском совещаниисообщил гендиректор Черниговской городской больницы №2 Владислав Кухар.

"В общей сложности было пострадавших 214 человек. На сегодняшний день в больнице находится 47 человек, общее количество. Выписано уже десять", - отметил он.

По словам гендиректора больницы, двое пациентов остаются в тяжелом состоянии, среди них один ребенок - он получил минно-взрывное ранение. Сейчас его состояние тяжелое, но стабильное, угрозы жизни на сегодняшний день нет.

Также Кухар сообщил, что в столичную больницу переведены один взрослый и трое детей, двое из которых не тяжелые, "но они киевляне, им удобнее лечиться дома".

Что известно о ракетном ударе РФ по Чернигову

19 августа в центр Чернигова прилетела баллистическая ракета РФ , где в то время проходила выставка производителей дронов. По состоянию на 20 августа было известно о семи погибших и 156 пострадавших.

Соорганизатор выставки дронов Мария Берлинская на своей странице в Facebook сообщила , что во время объявления воздушной тревоги мероприятие остановили, участникам несколько раз указали на необходимость пойти в укрытие. Однако, по ее словам, часть людей пошла на улицу.



"Все, кто ушел в укрытие, целы. Я лично зашла в укрытие за минуту до удара", - написала соорганизатор.

Она также добавила, что мероприятие и место его проведения были заранее официально согласованы с местными властями.

В то же время в пресс-службе Черниговского горсовета заявили , что выставка не соглашалась с местными властями. По их словам, "никаких разрешений не выдавалось".

По состоянию на 21 августа количество пострадавших в результате ракетного удара по центру Чернигова возросло до 181 человека. Тогда 41 человек находился в больнице.