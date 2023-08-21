Ракетный удар РФ по Чернигову 19 августа: количество пострадавших выросло до 181 человека
Число пострадавших в результате ракетного удара, нанесенного россиянами по центру Чернигова 19 августа, возросло до 181 человека. 41 человек находится в больнице
Об этом "Общественному" сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.
Кроме того, в результате ракетного удара повреждены 10 административных зданий и 53 жилых дома, в том числе в 398 квартирах разрушены окна, двери, потолки.
Разрушено примерно 6,5 тысяч квадратных метров кровель, и их восстановление, по словам Брижинского, приоритетно из-за приближения осени и сезона дождей.
Что известно о ракетном ударе РФ по Чернигову
19 августа в центр Чернигова прилетела баллистическая ракета РФ, где в то время проходила выставка производителей дронов. По состоянию на 20 августа было известно о семи погибших и 156 пострадавших.
Соорганизатор выставки дронов Мария Берлинская на своей странице в Facebook сообщила, что во время объявления воздушной тревоги мероприятие остановили, участникам несколько раз отметили необходимость пойти в укрытие. Однако, по ее словам, часть людей ушла на улицу.
"Все, кто ушел в укрытие, цели. Я лично зашла в укрытие за минуту до удара", - написала соорганизатор.
Она также добавила, что мероприятие и место его проведения были заранее официально согласованы с местными властями.
В то же время в пресс-службе Черниговского горсовета заявили , что выставка не соглашалась с местными властями. По их словам, "никаких разрешений не предоставлялось".
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