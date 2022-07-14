Ракетный удар по Виннице унес жизни 22 человек, 115 ранены, - городской голова Моргунов
Городской голова Винницы Сергей Моргунов сообщил о последствиях ракетного удара, нанесененого врагом 14 июля по центру города
Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо".
"В 10:43 утром сегодня вражеская ракета попала по объекту социальной инфраструктуры – дому быта "Юбилейный", по автостоянке и медицинскому центру. Разрушены около 50 зданий.
22 человека погибли, трое из них - дети. 115 человек обратились в больницы, 52 человека госпитализированы, 8 человек находятся в тяжелом состоянии с ожогами. 39 человек пропали без вести", - рассказал Моргунов.
- Утром 14 июля захватчики атаковали ракетами Винницу. В настоящее время 52 раненых и 21 погибший, среди которых есть дети
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