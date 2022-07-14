Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо".

"В 10:43 утром сегодня вражеская ракета попала по объекту социальной инфраструктуры – дому быта "Юбилейный", по автостоянке и медицинскому центру. Разрушены около 50 зданий.

22 человека погибли, трое из них - дети. 115 человек обратились в больницы, 52 человека госпитализированы, 8 человек находятся в тяжелом состоянии с ожогами. 39 человек пропали без вести", - рассказал Моргунов.

Утром 14 июля захватчики атаковали ракетами Винницу. В настоящее время 52 раненых и 21 погибший, среди которых есть дети

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb