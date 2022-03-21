Ракетный удар по ТЦ Киева: СБУ задержала мужчину, выложившего в TikTok расположение позиций ВСУ

Об этом сообщил пресс-центр СБУ в Telegram.

Мужчина 24 февраля выложил в социальную сеть TikTok видео, где видно, как техника ВСУ передвигается в районе ТЦ в Подольском районе.

"На видео - тиктокер, который на днях выложил в интернет материалы о расположении украинских военных в Киеве. Впоследствии торговый центр, возле которого находились наши защитники, претерпел мощный ракетный удар российских оккупантов", - говорится в сообщении.



В СБУ добавили, что следствие установит, сознательно или нет мужчина поработал корректировщиком для оккупантов.



"Мы же обращаемся ко всем гражданам: не публикуйте данные о перемещении военной техники ВСУ, военных объектах и результатах вражеских ударов! Ведь их используют оккупанты при планировании дальнейших обстрелов. Лучше делайте наоборот: передавайте нам сведения о дислокации врага, а украинские военные обеспечат его уничтожение", - отметили в спецслужбе.

В результате ночных российских авиаобстрелов Подольского района Киева погибли 8 человек, повреждены дома, школы и детсады. При обстреле ТРЦ погиб сотрудник компании Леруа Мерлен, не уходящей с рынка РФ.