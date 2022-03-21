Ракетный удар по ТЦ Киева: СБУ задержала мужчину, выложившего в TikTok расположение позиций ВСУ
Служба безопасности Украины сообщила о задержании мужчины, который публиковал в TikTok видео расположения военных в Киеве
Об этом сообщил пресс-центр СБУ в Telegram.
Мужчина 24 февраля выложил в социальную сеть TikTok видео, где видно, как техника ВСУ передвигается в районе ТЦ в Подольском районе.
"На видео - тиктокер, который на днях выложил в интернет материалы о расположении украинских военных в Киеве. Впоследствии торговый центр, возле которого находились наши защитники, претерпел мощный ракетный удар российских оккупантов", - говорится в сообщении.
В СБУ добавили, что следствие установит, сознательно или нет мужчина поработал корректировщиком для оккупантов.
"Мы же обращаемся ко всем гражданам: не публикуйте данные о перемещении военной техники ВСУ, военных объектах и результатах вражеских ударов! Ведь их используют оккупанты при планировании дальнейших обстрелов. Лучше делайте наоборот: передавайте нам сведения о дислокации врага, а украинские военные обеспечат его уничтожение", - отметили в спецслужбе.
- В результате ночных российских авиаобстрелов Подольского района Киева погибли 8 человек, повреждены дома, школы и детсады. При обстреле ТРЦ погиб сотрудник компании Леруа Мерлен, не уходящей с рынка РФ.
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