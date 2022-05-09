English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Ракетный удар по Сумщине: оккупанты попали в историческое еврейское кладбище в Глухове

Ракетный удар по Сумщине: оккупанты попали в историческое еврейское кладбище в Глухове

9 мая, 2022 понедельник
06:32
война с Россией

Российские оккупанты осуществили ракетный обстрел исторического еврейского кладбища в Глухове

Об этом сообщает министр культуры Украины Александр Ткаченко.

"Это очередное прямое доказательство того, что в России нет ничего святого вообще, а также того, что они ничем совершенно не отличаются от фашистов, уничтожавших евреев 80 лет назад", - пишет Ткаченко.

Сообщается, что на территории кладбища похоронены евреи, ставшие жертвами погрома 1918 года. Братское захоронение является могилой цадиков Менахема-Нохима-Давида Геселева и Исраэля-Дов-Бера Нохимова Шумяцких. Для всего еврейского народа это не только исторический памятник, но и особый символ.

Как сообщает Ткаченко, могилы главных цадиков уцелели после обстрела. Кроме того, по его словам, в области всю ночь выли сирены, местные жители не выходили из бомбоубежищ.

"Россия продолжает доказывать свою мизерную сущность. Мировое сообщество должно безотлагательно реагировать на такие преступления. Потому что если зло не остановить, оно уничтожит все на своем пути. Именно так сегодня РФ отмечает день под лозунгом "никогда снова", - добавляет министр культуры.

  • 8 мая россияне обстреляли Шосткинский район Сумской области.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Александр Ткаченко
Читайте также:
Илья Самойленко, Азовсталь
8 мая, 2022 воскресенье
Мы заблокировали около 7 бригад противника – 15 тысяч врагов. Почти все силы РФ уехали, – офицер штаба защитников Азовстали
острів Зміїний
8 мая, 2022 воскресенье
Вблизи острова Змеиный произошли авиационные баталии между Украиной и РФ: противник понес ощутимые потери
Кабул, Афганістан
8 мая, 2022 воскресенье
Талибы ударили ракетами по Таджикистану, - СМИ
Киев
+13°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 31.34
    Покупка 31.34
    Продажа 32.02
  • EUR
    Покупка 32.92
    Продажа 33.78
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
9 мая
07:59
Интервью
Россия - страна-агрессор, территориальных претензий на Закарпатье у нас нет, - посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто
07:43
Олаф Шольц
Партия Шольца проиграла местные выборы на севере Германии
07:18
Путин и его генералы отражают фашизм и тиранию 70-летней давности, - министр обороны Британии
07:16
Греция
Греция помогает России обходить санкции: танкеры с нефтью продолжают заходить в европейские порты, - Die Welt
07:13
Враг пытается прорвать оборону украинских войск на Донецком направлении и готовит наступление на Славянск и Авдеевку, - Генштаб
06:24
За сутки враг 9 раз атаковал Одесщину
06:16
Джо Байден
Байден: стремимся продолжить укреплять Украину и усугублять страдания Путина
05:49
Вдвое больше "джавелинов": американская компания будет увеличивать объемы производства оружия из-за российской угрозы
04:58
Оккупанты полностью разрушили скит Святогорской лавры в Донецкой области
04:36
У берегов Украины находятся минимум 6 вражеских кораблей с крылатыми ракетами
01:58
ООН
Без упоминания о России: генсек ООН отреагировал на сброс бомб на школу в Луганской области
01:24
Эвакуация из Луганщины больше невозможна, - Гайдай
01:05
Канада
Канада ввела новые санкции против РФ
00:39
Украинская ПВО уничтожила 10 воздушных целей россиян в сутки
00:19
Джастин Трюдо
Канада отменяет на год все пошлины на украинские товары
00:01
Страны G7 согласовали заявление, которое станет основой сотрудничества с Украиной, - Зеленский
2022, воскресенье
8 мая
23:30
Россияне разъединили 4-летнюю девочку с мамой во время эвакуации из "Азовстали", - "Азов"
23:12
Эксклюзив
Ключевая санкция Запада против России – предоставление вооружения Украине, - дипломат Чалый
23:11
Зеленский наградил пса Патрона, работающего вместе с саперами Чернигова
22:56
Берлин совершил ошибку, сравнив символику Украины и РФ, – Кулеба
22:53
Канада вторая после США по объему финансовой помощи Украине, - Зеленский
22:25
Джастин Трюдо
Трюдо подтвердил намерения Канады продолжить предоставление Украине NLAW
22:20
Россияне перенесли парад до 9 мая в Мариуполе, - советник мэра
22:14
Денис Прокопенко
Если бы по россиянам били на выходе из Крыма, трагедии Мариуполя не случилось бы, - командир "Азова" Прокопенко
22:00
Из-за вражеских обстрелов в Донецкой области 8 мая погибли 4 мирных жителя, еще 8 получили ранения
21:55
"Мы должны брать у украинцев пример того, как воевать с империей": в Варшаве собрались лидеры коренных народов РФ
21:46
Россия дважды обстреляла пограничную территорию в Сумской области
21:00
До 10 мая отменены поезда и электрички до Одессы и Запорожья
20:31
Талибы ударили ракетами по Таджикистану, - СМИ
20:27
Россияне нанесли два ракетных удара по Одессе
20:12
9 мая превратится для Путина из дня победы в день поражения. Благодаря подписанию Байденом Акта о ленд-лизе для Украины, - Порошенко на MSNBC
19:57
В Лисичанске россияне обстреляли нефтеперерабатывающий завод: вспыхнул пожар, есть угроза взрыва резервуаров
19:28
Зеленского пригласили на сегодняшний саммит G7
19:17
Враг сосредотачивается на уничтожении аэродромной инфраструктуры, – Генштаб ВСУ
19:14
Россияне нанесли ракетный удар по Сумщине
19:13
В Винницкой области сотни людей провели в последний путь воина из Немирова и командира вертолета из Вапнярки
19:02
Оккупанты обстреляли Харьковщину: три человека погибли, еще пятеро получили ранения
18:57
Боевые действия стали менее интенсивными в направлении Мариуполя, - ОК "Юг"
18:46
Эксклюзив
ВСУ будут освобождать Херсонщину, и россияне знают об этом, потому и стягивают технику на север Крыма, - эксперт-международник Данилов
18:39
ВСУ обнародовали видео уничтожения российского танка при помощи "джавелина"
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV