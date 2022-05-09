Ракетный удар по Сумщине: оккупанты попали в историческое еврейское кладбище в Глухове

Об этом сообщает министр культуры Украины Александр Ткаченко.

"Это очередное прямое доказательство того, что в России нет ничего святого вообще, а также того, что они ничем совершенно не отличаются от фашистов, уничтожавших евреев 80 лет назад", - пишет Ткаченко.

Сообщается, что на территории кладбища похоронены евреи, ставшие жертвами погрома 1918 года. Братское захоронение является могилой цадиков Менахема-Нохима-Давида Геселева и Исраэля-Дов-Бера Нохимова Шумяцких. Для всего еврейского народа это не только исторический памятник, но и особый символ.

Как сообщает Ткаченко, могилы главных цадиков уцелели после обстрела. Кроме того, по его словам, в области всю ночь выли сирены, местные жители не выходили из бомбоубежищ.

"Россия продолжает доказывать свою мизерную сущность. Мировое сообщество должно безотлагательно реагировать на такие преступления. Потому что если зло не остановить, оно уничтожит все на своем пути. Именно так сегодня РФ отмечает день под лозунгом "никогда снова", - добавляет министр культуры.

8 мая россияне обстреляли Шосткинский район Сумской области.

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