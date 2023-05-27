Ракетный удар по поликлинике в Днепре: поисковые работы завершены, два человека погибли, 32 ранены, трое пропали без вести
По состоянию на утро субботы, 27 мая, поисковые работы на месте удара по медучреждению в Днепре завершены: два человека погибли, 32 ранены, трое пропали без вести
Об этом сообщили в telegram-канале ГСЧС Украины.
"Днепр. По состоянию на утро 27 мая поисково-спасательные работы и разбор завалов трехэтажного здания медицинского учреждения завершены", - говорится в сообщении.
Фото: Telegram-канал ГСЧС УкраиныТри человека до сих пор остаются без вести пропавшими, сообщил в telegram-канале глава ОВА Сергей Лысак. На месте ракетного удара обнаружены фрагменты тел. Их проверяют эксперты-криминалисты.
Также известно о 32 раненых, из них 13 – до сих пор в больнице. Пятеро – тяжелые. Два человека погибли.
- Утром 26 мая российская армия нанесла ракетный удар по медучреждению в Днепре.
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