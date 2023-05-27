Об этом сообщили в telegram-канале ГСЧС Украины.

"Днепр. По состоянию на утро 27 мая поисково-спасательные работы и разбор завалов трехэтажного здания медицинского учреждения завершены", - говорится в сообщении.

Фото: Telegram-канал ГСЧС Украины

Три человека до сих пор остаются без вести пропавшими, сообщил в telegram-канале глава ОВА Сергей Лысак. На месте ракетного удара обнаружены фрагменты тел. Их проверяют эксперты-криминалисты.

Также известно о 32 раненых, из них 13 – до сих пор в больнице. Пятеро – тяжелые. Два человека погибли.