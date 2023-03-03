Ракетный удар по многоэтажке в Запорожье: ночью спасатели вытащили из-под завалов тела двух погибших

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

По состоянию на 07:00, 3 марта спасатели деблокировали тела еще двух погибших жильцов дома. Коммунальные службы вывезли более 102 тонн строительных обломков. Психологи ГСЧС на месте происшествия оказали помощь 76 жителям дома и родственникам пострадавших.

Ликвидация последствий ракетного удара по жилому дому в Запорожье продолжается. Спасатели ищут людей под завалами и демонтируют опасные элементы дома. Всего к работам привлечены 116 сотрудников различных служб, в том числе кинологи, а также 25 единиц техники.