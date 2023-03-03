Ракетный удар по многоэтажке в Запорожье: ночью спасатели вытащили из-под завалов тела двух погибших
Спасатели деблокировали из-под завалов тела еще двух погибших жильцов дома, в который россияне попали ночью 2 марта
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
По состоянию на 07:00, 3 марта спасатели деблокировали тела еще двух погибших жильцов дома. Коммунальные службы вывезли более 102 тонн строительных обломков. Психологи ГСЧС на месте происшествия оказали помощь 76 жителям дома и родственникам пострадавших.
Ликвидация последствий ракетного удара по жилому дому в Запорожье продолжается. Спасатели ищут людей под завалами и демонтируют опасные элементы дома. Всего к работам привлечены 116 сотрудников различных служб, в том числе кинологи, а также 25 единиц техники.
- Напомним, ночью 2 марта войска РФ нанесли ракетный удар по жилому дому города Запорожья. Сотрудники ГСЧС спасли 11 человек. Во время разбора завалов спасли и передали волонтерам двух котов. По информации ГСЧС на вечер 2 марта, из-под завалов удалось вытащить тела двух погибших. Ранее Офис генпрокурора сообщал о четырех погибших и восьми раненых, впоследствии в Нацполиции отмечали трех погибших, а следовательно, по уточненным данным - о двух жертвах удара.
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