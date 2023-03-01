Об этом сообщает "Радио. Свобода".

Инициировала призыв исключить Россию из ООН организация "Общественный хаб". Ее представитель Артем Мыколайчук заявил, что справедливый суд над страной-спонсором терроризма может обеспечить только трибунал, созданный в рамках Устава Организации Объединенных Наций или Международный уголовный суд по представлению Совета безопасности ООН.

"Нет места в ООН стране-террористу. Уже более 30 лет они находятся в ООН незаконно, поэтому мы имеем сегодняшнюю ситуацию, - в Украине, Сирии, Грузии, Ичкерии. Мы призываем людей подписывать петицию и объясняем, что если Россия будет находиться в Совбезе ООН, мы никогда не получим в полном объеме репараций, потому что единственный орган, который принудительно может взыскать средства – это Совбез ООН", – сказал Мыколайчук.

На частично разрушенной 14 января российской ракетой многоэтажке гражданские активисты разместили 20-метровый баннер с призывом лишить Россию членства в ООН. Авторы призывают подписывать петицию.

Похожий баннер общественность также установила в Бородянке Киевской области и планирует разместить в Николаеве, Харькове – на объектах, разрушенных Россией, а также во Львове.