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Ракетный удар по многоэтажке в Днепре: на здании вывесили призыв выгнать РФ из ООН

1 мартa, 2023 среда
20:49
война с Россией

На частично разрушенном доме в Днепре, куда попала российская ракета 14 января, повесили баннер с призывом лишить Россию членства в ООН

Об этом сообщает "Радио. Свобода".

Инициировала призыв исключить Россию из ООН организация "Общественный хаб". Ее представитель Артем Мыколайчук заявил, что справедливый суд над страной-спонсором терроризма может обеспечить только трибунал, созданный в рамках Устава Организации Объединенных Наций или Международный уголовный суд по представлению Совета безопасности ООН.

"Нет места в ООН стране-террористу. Уже более 30 лет они находятся в ООН незаконно, поэтому мы имеем сегодняшнюю ситуацию, - в Украине, Сирии, Грузии, Ичкерии. Мы призываем людей подписывать петицию и объясняем, что если Россия будет находиться в Совбезе ООН, мы никогда не получим в полном объеме репараций, потому что единственный орган, который принудительно может взыскать средства – это Совбез ООН", – сказал Мыколайчук.

На частично разрушенной 14 января российской ракетой многоэтажке гражданские активисты разместили 20-метровый баннер с призывом лишить Россию членства в ООН. Авторы призывают подписывать петицию.

Похожий баннер общественность также установила в Бородянке Киевской области и планирует разместить в Николаеве, Харькове – на объектах, разрушенных Россией, а также во Львове.

  • В субботу, 14 января, россияне нанесли удар по Днепру, в результате чего разрушен подъезд девятиэтажного дома.
  • В 13:00 17 января в Днепре закончились поисково-спасательные работы, в ходе которых спасены 39 человек, из них 6 детей. Всего во время трагедии погибли 45 человек, из них 6 детей, травмированы 79 человек, из них 16 детей.
  • По состоянию на 18 января без вести пропавшими считали 17 человек.
  • Пропавшими без вести из-за удара РФ по многоэтажке в Днепре считаются 11 человек. Кроме того, полиция приняла 560 заявлений по факту поврежденного в результате удара имущества.
  • По состоянию на 19 января в результате вражеского ракетного удара по многоэтажке в Днепре известно о 46 погибших украинцах.
Россия
ООН
Днепр
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