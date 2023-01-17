Ракетный удар по многоэтажке в Днепре: горсовет планирует выплатить каждой пострадавшей семье по 1 млн грн
Городской совет Днепра намерен выплатить каждой семье, пострадавшей из-за вражеского ракетного удара 14 января, по миллиону гривен компенсации
Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.
Там отметили, что механизм для возмещения разрушенного из-за обстрелов жилья днепрянам был утвержден еще в октябре 2022 года. За разрушенное жилье были предусмотрены компенсации до 500 тысяч гривен. На сессии 25 января в него будут внесены изменения, чтобы увеличить максимальный размер компенсаций до миллиона гривен.
- Из-под завалов многоэтажки в Днепре, разрушенной вражеским ракетным ударом 14 января, извлечены тела 45 погибших.
- Из-за ракетного удара по Днепру 236 квартир в доме не подлежат восстановлению .
- Служба безопасности установила личности российских оккупантов, причастных к ракетному удару.
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