Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.

Там отметили, что механизм для возмещения разрушенного из-за обстрелов жилья днепрянам был утвержден еще в октябре 2022 года. За разрушенное жилье были предусмотрены компенсации до 500 тысяч гривен. На сессии 25 января в него будут внесены изменения, чтобы увеличить максимальный размер компенсаций до миллиона гривен.

Из-под завалов многоэтажки в Днепре, разрушенной вражеским ракетным ударом 14 января, извлечены тела 45 погибших.

Из-за ракетного удара по Днепру 236 квартир в доме не подлежат восстановлению .

Служба безопасности установила личности российских оккупантов, причастных к ракетному удару.

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