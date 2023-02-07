Ракетный удар по многоэтажке в Днепре 14 января: в больнице до сих пор находятся пятеро пострадавших
В больнице до сих пор находятся пятеро пострадавших в результате российского ракетного удара по многоэтажке в Днепре, который произошел 14 января
Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОВА.
Согласно сообщению, в больнице находятся четыре женщины и одна девочка. Их состояние стабильное.
В общей сложности медицинские учреждения и служба экстренной помощи предоставили медицинскую помощь 84 раненым, в том числе 16 детям, отметили в ОВА.
- По состоянию на 30 января неопознанными оставались 2 фрагмента тел погибших от ракетного удара.
- 25 января горсовет Днепра принял решение о выплатах для пострадавших от российского ракетного удара по многоэтажке. Люди получат по 1 млн гривен.
- 14 января россияне нанесли удар по Днепру, в результате чего был разрушен подъезд девятиэтажного дома.
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