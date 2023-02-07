Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОВА.

Согласно сообщению, в больнице находятся четыре женщины и одна девочка. Их состояние стабильное.

В общей сложности медицинские учреждения и служба экстренной помощи предоставили медицинскую помощь 84 раненым, в том числе 16 детям, отметили в ОВА.