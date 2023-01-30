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Ракетный удар по многоэтажке в Днепре 14 января: непознанными остаются 2 фрагмента тел

30 января, 2023 понедельник
20:16
Общество

По результатам проведенных экспертиз два фрагмента тел погибших в результате российского ракетного удара по многоэтажке в Днепре остаются неопознанными

Об этом 056 сообщили в Днепропетровской ОВА.

Согласно сообщению, в Днепропетровском областном бюро судебно-медицинской экспертизы завершено проведение всех экспертиз по погибшим. По результатам генетических экспертиз с учетом объединения фрагментов было установлено 42 человека, из них 6 детей.

Осталось 2 фрагмента, генотип которых установлен, однако совпадения с предоставленными на исследование образцами родственников не обнаружено.

На стационарном лечении остаются 10 пострадавших, в том числе одна девочка. Состояние всех пациентов стабильное. Остальные пострадавшие лечатся амбулаторно.

  • 25 января горсовет Днепра принял решение о выплатах для пострадавших от российского ракетного удара по многоэтажке. Люди получат по 1 млн гривен.
  • 14 января россияне нанесли удар по Днепру, в результате чего был разрушен подъезд девятиэтажного дома.

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