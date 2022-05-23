Ракетный удар по Малину в Житомирской области: погиб работник Укрзализныци, четверо человек пострадали
В результате ракетного удара по Малину был поврежден объект инфраструктуры Укрзализныци, около 150 жилых домов, магазины, кафе и некоторые промышленные предприятия. Погиб работник Укрзализныци
Об этом городской глава Малина Александр Ситайло рассказал на своей странице в фейсбуке.
"Российская Федерация в очередной раз нанесла ракетный удар по нашему городу. Поврежден объект инфраструктуры Укрзализныци, около 150 жилых домов - один из них многоквартирный, ряд магазинов и кафе, некоторые промышленные предприятия. К сожалению, имеем одного погибшего - это работник Укрзализныци. Искренние соболезнования его родным и близким. Также четверо раненых - трое работников Укрзализныци и один житель Малина", - сказал он.
Все раненые госпитализированы - они получают необходимую медицинскую помощь.
По словам Ситайла, специалисты возобновляют электроснабжение в микрорайоне, где был нанесен ракетный удар. Полностью электроснабжение планируется возобновить 23 мая в первой половине дня.
Работники коммунальных служб города будут оказывать помощь в уборке территорий от последствий ракетного удара и помогать ремонтировать поврежденные дома. Ситайло обратился с просьбой о помощи: город нуждается в помощи волонтерских бригад, которые помогли расчищать территории от завалов и ремонтировать поврежденные дома.
- В воскресенье, 22 мая 2022 года, российские оккупанты нанесли ракетный удар по украинскому городу Малин Житомирской области.
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