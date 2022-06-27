Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



Первый заместитель председателя КГГА отметил, что пока говорить о состоянии здания, которое разрушилось во время ракетных обстрелов Киева 26 июня , достаточно рано, должны состояться определенные исследования и над этим будут работать специалисты.



"Заканчивают работу спасатели, которые разбирают завалы, чтобы убедиться, что под разрушениями никого нет. По дому видим, что там разрушена крыша и 9-7 этажа в центральной части. Нужно сейчас производить соответствующие расчеты и надеемся, что можно будет отремонтировать здание. Напомню , что этот дом недавно был заселен.А место, где рядом находится дом, по подъезду которого в апреле ударила ракета " – сообщил Поворозник.



Николай Поворозник рассказал, что другая ракета упала на территорию детского сада, где повреждены водопроводные сети и на месте образовалась 7-метровая воронка, которая сейчас заполнена водой.



"Из подъезда, в который попала ракета, вчера были эвакуированы 25 человек. Что касается пострадавших, двое взрослых и девочка еще находятся в больнице, другие пострадавшие получили медицинскую помощь и уехали домой. Девочки провели ряд оперативных вмешательств. Состояние здоровья удовлетворительное" у всех, кто находится на сегодняшний день в больнице" - отметил первый заместитель главы КГГА.



Николай Поворозник подчеркнул, что ракетный удар произошел во время воздушной тревоги, поэтому нужно быть ответственными за свою собственную безопасность и семью, не пренебрегать состоянием воздушной тревоги и переходить в укрытие.

Утром 26 июня в Киеве в Шевченковском районе раздались взрывы , пострадали по меньшей мере четыре человека.

Позже стало известно, что силы противовоздушной обороны сбили российскую ракету над Киевской областью, обломки упали и в окрестностях одного из сел.

Также спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, россияне ударили по Киеву с помощью авиации из района Каспийского моря.

Энергоатом сообщил, что ракета, которая, вероятно, летела в Киев с юга, была замечена на критически низкой высоте от Южноукраинской АЭС.

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