Ракетный удар по Киеву: двое взрослых и ребенок остаются в больнице, - первый заместитель главы КГГА Поворозник
Николай Поворозник, первый заместитель главы КГГА, отметил, что спасатели заканчивают разбирать завалы столичного дома, часть которого была разрушена ракетным ударом 26 июня; необходимо убедиться, что под разрушениями никого нет
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
Первый заместитель председателя КГГА отметил, что пока говорить о состоянии здания, которое разрушилось во время ракетных обстрелов Киева 26 июня , достаточно рано, должны состояться определенные исследования и над этим будут работать специалисты.
"Заканчивают работу спасатели, которые разбирают завалы, чтобы убедиться, что под разрушениями никого нет. По дому видим, что там разрушена крыша и 9-7 этажа в центральной части. Нужно сейчас производить соответствующие расчеты и надеемся, что можно будет отремонтировать здание. Напомню , что этот дом недавно был заселен.А место, где рядом находится дом, по подъезду которого в апреле ударила ракета " – сообщил Поворозник.
Николай Поворозник рассказал, что другая ракета упала на территорию детского сада, где повреждены водопроводные сети и на месте образовалась 7-метровая воронка, которая сейчас заполнена водой.
"Из подъезда, в который попала ракета, вчера были эвакуированы 25 человек. Что касается пострадавших, двое взрослых и девочка еще находятся в больнице, другие пострадавшие получили медицинскую помощь и уехали домой. Девочки провели ряд оперативных вмешательств. Состояние здоровья удовлетворительное" у всех, кто находится на сегодняшний день в больнице" - отметил первый заместитель главы КГГА.
Николай Поворозник подчеркнул, что ракетный удар произошел во время воздушной тревоги, поэтому нужно быть ответственными за свою собственную безопасность и семью, не пренебрегать состоянием воздушной тревоги и переходить в укрытие.
- Утром 26 июня в Киеве в Шевченковском районе раздались взрывы , пострадали по меньшей мере четыре человека.
- Позже стало известно, что силы противовоздушной обороны сбили российскую ракету над Киевской областью, обломки упали и в окрестностях одного из сел.
- Также спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, россияне ударили по Киеву с помощью авиации из района Каспийского моря.
- Энергоатом сообщил, что ракета, которая, вероятно, летела в Киев с юга, была замечена на критически низкой высоте от Южноукраинской АЭС.
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