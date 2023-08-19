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Ракетный удар по историческому центру Чернигова: россияне разрушили два памятника архитектуры

19 августа, 2023 суббота
16:34
Культура

В результате обстрела Россией исторического центра Чернигова 19 августа полностью разрушен Драматический театр имени Т. Шевченко, еще одна архитектурная достопримечательность национального значения получила повреждения

Об этом сообщили в Министерстве культуры и информационной политики Украины.

Отмечается, что в результате попадания российской ракеты уничтожен полностью Черниговский областной академический музыкально-драматический театр имени Т. Шевченко - памятник архитектуры местного значения.

Кроме этого, повреждения получил памятник архитектуры национального значения Пятницкая церковь. Она отнесена к сфере ответственности Национального архитектурно-исторического заповедника "Чернигов древний".

В МКИП добавили, что исторический центр города с тысячелетней историей Чернигова является кандидатом на внесение в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Также сообщается, что в этом году МКИП совместно с областной и городской администрациями начали работу над внесением культурного ландшафта города Чернигова в Список объектов культурного наследия, которые находятся под угрозой.

"Россия как страна-террорист планомерно уничтожает культурное наследие Украины, нанося непоправимые потери не только украинской, но и мировой культуре. В очередной раз призываем мировое сообщество изолировать агрессора, а также наконец лишить Россию членства в ЮНЕСКО", - подчеркнули в Минкульте.

Ракетная атака РФ по центру Чернигова: что известно

Утром субботы, 19 августа 2023 года, российские агрессоры ударили баллистической ракетой по центру Чернигова. По состоянию на 15:25 погибли семь человек, среди них ребенок. Также не менее 110 получили ранения.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко отметил, что российская ракета попала непосредственно во Дворец культуры на центральной площади города. Ударной волной повреждены крыши пятиэтажных домов.

По данным ДСНС, в результате российского удара баллистикой разрушена крыша драмтеатра с последующим пожаром. Также повреждено остекление окон 3 Государственных пожарно-спасательных отрядов.

Об обстреле Чернигова сообщал и президент Владимир Зеленский.

"Вот что такое соседство с террористическим государством, вот против чего мы объединяем весь мир. Российская ракета попала прямо в центр города, в наш Чернигов. Площадь, политехника, театр", - написал президент.

Кроме того, в эфире телемарафона корреспондентка с места событий Александра Денисенко сообщила , что во время российского ракетного удара в Чернигове проходила выставка производителей дронов.

Впоследствии соорганизатор выставки дронов Мария Берлинская на своей странице в Facebook сообщила , что во время объявления воздушной тревоги мероприятие остановили, участникам несколько раз отметили о необходимости пойти в укрытие. Однако, по ее словам, часть людей вышла на улицу.

Она также добавила, что мероприятие и место его проведения были заранее официально согласованы с местными властями.

О мероприятии свидетельствует и анонс, опубликованный накануне в телеграм-канале Victory Drones. В нем приглашали производителей, военных, аэрошколы и социально-ответственные бизнесы для демонстрации дронов.

Мероприятие было запланировано на субботу, 19 августа, 10:00. В то же время, точное место проведения организаторы не указывали. Конкретное место сообщили только зарегистрированным проверенным участникам за считанные часы до мероприятия. Событие проводилось совместно с Черниговской ОВА и кластером оборонных технологий Brave1.

При этом в пресс-службе Черниговского горсовета заявили , что выставка не согласовывалась с местными властями. По их словам, "никаких разрешений не выдавалось".

Из-за российского теракта в Чернигове объявили трехдневный траур с 19 по 21 августа.

Украина
Чернигов
Война с Россией
ракетний удар
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