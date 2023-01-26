Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОВА, передает Укринформ .

"В судебно-медицинской экспертизе зарегистрировано 46 погибших, из них 6 детей. 38 человек опознаны, в том числе 5 детей до 18 лет, и 8 не установлены", - рассказали в ОВА.

Известно, что на стационарном лечении находятся 12 пострадавших, среди них одна девочка. Состояние всех пациентов стабильное.

Горсовет Днепра принял решение о выплатах для пострадавших от российского ракетного удара по многоэтажке 14 января. Люди получат по 1 млн гривен .

14 января россияне нанесли удар по Днепру, в результате чего был разрушен подъезд девятиэтажного дома.