Ракетный удар по Днепру 14 января: не идентифицированными остаются 8 тел погибших
В Днепре до сих пор не узнали 8 тел погибших в результате попадания российской ракеты в многоэтажный жилой дом 14 января
Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОВА, передает Укринформ .
"В судебно-медицинской экспертизе зарегистрировано 46 погибших, из них 6 детей. 38 человек опознаны, в том числе 5 детей до 18 лет, и 8 не установлены", - рассказали в ОВА.
Известно, что на стационарном лечении находятся 12 пострадавших, среди них одна девочка. Состояние всех пациентов стабильное.
- Горсовет Днепра принял решение о выплатах для пострадавших от российского ракетного удара по многоэтажке 14 января. Люди получат по 1 млн гривен .
- 14 января россияне нанесли удар по Днепру, в результате чего был разрушен подъезд девятиэтажного дома.
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