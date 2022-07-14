Ракетный обстрел Винницы Россией: количество погибших возросло до 23 человек, из них трое - дети

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба ГСЧС.

За медицинской помощью после обстрела обратились 117 человек, госпитализированы 66 пострадавших, в том числе трое детей. 34 человека находятся в тяжелом состоянии, 5 пострадавших – в критическом состоянии.

Связь с 39 людьми отсутствует, продолжаются поисково-спасательные работы.

Утром 14 июля оккупанты ударили ракетами по Виннице . По словам мэра города Сергея Моргунова, в 10:43 вражеская ракета попала в здание дома быта "Юбилейный", автостоянку и медицинский центр. В результате обстрела было разрушено около 50 зданий.

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