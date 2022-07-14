Ракетный обстрел Винницы Россией: количество погибших возросло до 23 человек, из них трое - дети
В результате ракетного обстрела гражданских объектов в Виннице, совершенного Россией в четверг, 14 июля, погибли по меньшей мере 23 человека, в том числе трое детей
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба ГСЧС.
За медицинской помощью после обстрела обратились 117 человек, госпитализированы 66 пострадавших, в том числе трое детей. 34 человека находятся в тяжелом состоянии, 5 пострадавших – в критическом состоянии.
Связь с 39 людьми отсутствует, продолжаются поисково-спасательные работы.
- Утром 14 июля оккупанты ударили ракетами по Виннице . По словам мэра города Сергея Моргунова, в 10:43 вражеская ракета попала в здание дома быта "Юбилейный", автостоянку и медицинский центр. В результате обстрела было разрушено около 50 зданий.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
35.86
Покупка 35.86Продажа 36.88
-
EUR
Покупка 35.87Продажа 37.08
- Актуальное
- Важное