Ракетный обстрел в Одессе: пожар в многоэтажке ликвидирован, эвакуировано 86 человек

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Одесской области в Facebook.



"23 апреля около 14:35 в Киевском районе Одессы в результате вражеского обстрела произошло попадание боеприпаса в шестнадцатиэтажный жилой дом с последующим возгоранием квартир на 4 и 5 этажах. В 15:54 пожар локализован на площади 220 м кв. Около 17:0 ", – заявили в ГСЧС.



Там отметили, что известно о гибели 5 человек, из которых 1 ребенок пострадало 18 человек.



"Из-под завалов спасены 2 человека, эвакуированы 86 человек", - говорится в сообщении.

Напомним, Россия обстреляла Одессу из Каспийского моря, поврежден военный объект и 2 жилых дома

В Одессе от ракетных обстрелов российских войск погибли пять человек , 18 ранены.