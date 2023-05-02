Ракетный обстрел Павлограда: в ОВАЕ рассказали о состоянии пострадавших детей

Об этом рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.



"Пострадавшие пятеро девочек - от 8 до 16 лет - все находятся на амбулаторном лечении. Их жизни ничего не угрожает. Две девочки преимущественно имеют резаные раны, а три сестрички - в возрасте 8, 12 и 14 лет - отравились продуктами горения", - сказал он.

По словам чиновника, с детьми позже тоже поработают психологи.