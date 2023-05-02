Ракетный обстрел Павлограда: в ОВАЕ рассказали о состоянии пострадавших детей
Пятеро детей, пострадавших из-за российского ракетного удара по Павлограду Днепропетровской области, лечатся амбулаторно. Их состояние удовлетворительное
Об этом рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"Пострадавшие пятеро девочек - от 8 до 16 лет - все находятся на амбулаторном лечении. Их жизни ничего не угрожает. Две девочки преимущественно имеют резаные раны, а три сестрички - в возрасте 8, 12 и 14 лет - отравились продуктами горения", - сказал он.
По словам чиновника, с детьми позже тоже поработают психологи.
- В ночь на 1 мая русская армия атаковала Павлоград ракетами.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.39
Покупка 37.39Продажа 37.99
-
EUR
Покупка 40.88Продажа 41.76
- Актуальное
- Важное