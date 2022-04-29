Ракетный обстрел Киева: пострадали 10 человек, 4 человека госпитализированы
Во время российского ракетного обстрела дома в Шевченковском районе Киева 28 апреля пострадали 10 человек, в том числе четверо госпитализированы
Об этом сообщила КГГА в телеграмм-канале.
"В результате ракетных обстрелов жилого дома в Шевченковском районе пострадали 10 человек, 4 человека госпитализировали", - говорится в заявлении.
Утром 29 апреля дорожники начали убирать возле дома. Людей просят быть осторожными и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.
Также в КГГА напомнили, что во время сирен поезда метро приостанавливают движение по наземному участку на красной линии, а на зеленой - не идут через Южный мост. Подземные станции работают круглосуточно как укрытие.
Мэр Киева Виталий Кличко в телеграмме сообщил, что спасатели уже разобрали завалы в обстрелянной многоэтажке. Дом новый и малообитаемый. Виталий Кличко уточнил, что при обстреле никто не погиб.
Мэр напомнил, что с 24 февраля в Киеве 435 жителей получили ранения, более 100 погибли, в том числе четыре ребенка.
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