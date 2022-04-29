Ракетный обстрел Киева: пострадали 10 человек, 4 человека госпитализированы

Об этом сообщила КГГА в телеграмм-канале.



"В результате ракетных обстрелов жилого дома в Шевченковском районе пострадали 10 человек, 4 человека госпитализировали", - говорится в заявлении.



Утром 29 апреля дорожники начали убирать возле дома. Людей просят быть осторожными и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.



Также в КГГА напомнили, что во время сирен поезда метро приостанавливают движение по наземному участку на красной линии, а на зеленой - не идут через Южный мост. Подземные станции работают круглосуточно как укрытие.



Мэр Киева Виталий Кличко в телеграмме сообщил, что спасатели уже разобрали завалы в обстрелянной многоэтажке. Дом новый и малообитаемый. Виталий Кличко уточнил, что при обстреле никто не погиб.



Мэр напомнил, что с 24 февраля в Киеве 435 жителей получили ранения, более 100 погибли, в том числе четыре ребенка.

28 апреля в Шевченковском районе Киева произошли два взрыва.

Генсек ООН Антониу Гутерреш шокирован тем, что Россия нанесла ракетный удар по Киеву, пока он находится в городе.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что при обстреле Киева Россия продемонстрировала пренебрежение международным правом.

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