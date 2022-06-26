Ракетный обстрел Киева – это послание. Россияне повышают ставки, – журналист Денис Попович
Военный обозреватель Денис Попович считает, что ракетные обстрелы столицы Украины Киева 26 июня являются посланием от страны-агрессора Российской Федерации, которая повышает ставки
Журналист рассказал об этом в эфире телеканала "Эспрессо".
"Думаю, что сегодняшний обстрел Киева - это какое-то послание. В том смысле, что россияне как раз повышают ставки перед саммитом НАТО и встречей G7. Россияне таким образом давят на украинцев, чтобы граждане Украины влияли на власть по завершению войны. Конечно же, на условиях России", - отметил Попович.
Военный обозреватель добавил, что не стоит говорить о том, что у российских оккупантов заканчиваются ракеты, которыми они обстреливают Украину.
"Говорить, что в России критически уменьшаются запасы ракет, не стоит. Но это достаточно "оригинально", что россияне выбросили по Киеву от 4 до 6 ракет "Х-101", которых у страны-агрессора относительно немного", - отметил Денис Попович.
- 26 июня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после очередного ракетного удара по Киеву призвал страны "Большой семерки" усилить санкции против России и предоставить Украине более тяжелое вооружение.
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