Ракетный и авиационные удары, обстрелы из РСЗО: результаты вражеских атак 13 ноября
По состоянию на вечер 13 ноября 2022 года российские оккупанты в течение суток 14 раз били по Украине из реактивных систем залпового огня, вражеская авиация нанесла 6 авиаударов. Также сообщается о запуске ракеты
Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.
"За текущие сутки российские оккупанты нанесли один ракетный и 6 авиационных ударов, совершили более 14 обстрелов из реактивных систем залпового огня", - пишет прессслужба.
Враг продолжает попытки продвинуться на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, в то же время строит оборонительные рубежи на левом берегу Днепра.
Волынское и Полесское направление остаются стабильными, без изменений. Генштаб информирует о возможной угрозе вражеских атак с БПЛА и нанесения ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.
Направления вражеских обстрелов за сутки таковы:
- Слобожанский: из артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов Стрелка, Старица, Бугроватка, Огирцово, Резниково, Ольховатка, Колодязное, Бологовка и Фиголовка;
- Купянское и Лиманское направления: из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, поражены районы городов и сел: Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное, Берестово, Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка, Терны и Заречное;
- Бахмутский: по всему спектру артиллерии, под огнем оказались Белогоровка, Верхнекаменное, Спирное, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Андреевка, Зеленополье, Курдюмовка, Озаряновка, Зализное и Нью-Йорк;
- Авдеевский: из разнокалиберной артиллерии, по районам Веселого, Каменки, Авдеевки, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки;
- Новопавловский: из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, атакам подверглись Парасковеевка, Угледар, Богоявленка, Павловка, Новоукраинка, Пречистовка, Большая Новоселка, Времовка, Темировка, Новополь, Ольговское и Полтавка;
- Запорожское направление: из артиллерии разных типов по районам населенных пунктов Гуляйполе, Зализнычное, Малая Токмачка, Новоданиловка и Малые Щербаки.
- Таврическое направление: под артиллерийскими обстрелами оказались районы населенных пунктов Вышетарасовка, Милово, Золотая Балка, Михайловка и Шевченковка. Непосредственно огневое поражение потерпело село Добрая Надежда Днепропетровской области.
Также сообщается, что оккупанты планируют пополнить личный состав учащимися военных учебных заведений и бойцами, прошедшими тренировки в центрах подготовки.
- Напомним, одновременно за сутки 13 ноября под огнем ВСУ оказались 10 районов дислокации оккупантов, поражен личный состав, техника, 6 вражеских позиций ЗРК и пункт управления
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