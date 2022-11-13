Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

"За текущие сутки российские оккупанты нанесли один ракетный и 6 авиационных ударов, совершили более 14 обстрелов из реактивных систем залпового огня", - пишет прессслужба.

Враг продолжает попытки продвинуться на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, в то же время строит оборонительные рубежи на левом берегу Днепра.

Волынское и Полесское направление остаются стабильными, без изменений. Генштаб информирует о возможной угрозе вражеских атак с БПЛА и нанесения ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.

Направления вражеских обстрелов за сутки таковы:

Слобожанский: из артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов Стрелка, Старица, Бугроватка, Огирцово, Резниково, Ольховатка, Колодязное, Бологовка и Фиголовка;

Купянское и Лиманское направления: из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, поражены районы городов и сел: Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное, Берестово, Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка, Терны и Заречное;

Бахмутский: по всему спектру артиллерии, под огнем оказались Белогоровка, Верхнекаменное, Спирное, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Андреевка, Зеленополье, Курдюмовка, Озаряновка, Зализное и Нью-Йорк;

Авдеевский: из разнокалиберной артиллерии, по районам Веселого, Каменки, Авдеевки, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки;

Новопавловский: из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, атакам подверглись Парасковеевка, Угледар, Богоявленка, Павловка, Новоукраинка, Пречистовка, Большая Новоселка, Времовка, Темировка, Новополь, Ольговское и Полтавка;

Запорожское направление: из артиллерии разных типов по районам населенных пунктов Гуляйполе, Зализнычное, Малая Токмачка, Новоданиловка и Малые Щербаки.

Таврическое направление: под артиллерийскими обстрелами оказались районы населенных пунктов Вышетарасовка, Милово, Золотая Балка, Михайловка и Шевченковка. Непосредственно огневое поражение потерпело село Добрая Надежда Днепропетровской области.

Также сообщается, что оккупанты планируют пополнить личный состав учащимися военных учебных заведений и бойцами, прошедшими тренировки в центрах подготовки.

Напомним, одновременно за сутки 13 ноября под огнем ВСУ оказались 10 районов дислокации оккупантов, поражен личный состав, техника, 6 вражеских позиций ЗРК и пункт управления

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